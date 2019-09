Rustom Sulyman und Sandra Siebert überraschen die Konkurrenz

Große Überraschungen bei Tischtennis-Kreismeisterschaften in Helsen

+ © Foto: malafo Titel geholt: Christian Marschik (links) und Holger Paul us (beide TTC Ederbergland) wurden Kreismeister im Doppel. © Foto: malafo

Helsen. Bei den Tischtennis-Kreismeisterschaften am Wochenende in Helsen gab es zwei große Überraschungen in der offenen Klasse.