Kim Schads mächtige Steigerung

Tischtennis-Verbandsliga: Unterriedens Damen nach der Vorrunde Tabellenzweiter

+ Großartige Steigerung: Eine tolle Vorrunde spielte Kim Schad als mit Abstand beste Spielerin im zweiten Paarkreuz. Foto: bl

Unterrieden. Spitzenspielerin Bettina Leukel vom MTV Unterrieden ist auch in dieser Saison eine überragende Größe in der Tischtennis-Verbandsliga der Damen, doch die wohl am wenigsten erwartete Überraschung war die gewaltige Leistungssteigerung von Kim Schad.