Schmidt und Hilgenberg begeistern

Tischtennis-Oberligist SVH Kassel tut sich beim 9:5 gegen Hofgeismar nur anfangs schwer

+ Starker Auftritt: Tom Schmidt. Foto: Fischer/nh

Kassel. Im Heimspiel gegen den TTC Hofgeismar vor gut 100 Zuschauern in der Sporthalle Harleshausen tat sich Tischtennis-Oberligist SVH Kassel ohne Spitzenspieler Shamruk zunächst etwas schwer beim 9:5-Erfolg gegen das gut aufgelegte Sextett der Gäste. In den Eingangsdoppeln ging die SVH mit Siegen durch Schmidt/Weber und einem knappen Erfolg von Bierwirth/Marco Hilgenberg mit 2:1 in Führung.