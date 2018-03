Senioren gefordert

Hadamar. Für die heimischen Tischtennis-Seniorinnen und Senioren ist es der Saisonhöhepunkt: Die hessischen Meisterschaften, die vom kommenden Freitag (ab 16 Uhr) bis Sonntag in Hadamar (Kreis Limburg-Weilburg) ausgetragen werden. Neben den Landestiteln in den verschiedenen Altersklassen geht es auch um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Dillingen/Donau.

Die Wettkämpfe eröffnen die höchsten Altersklassen. In der Ü70 geht mit Otto Plamper (TTC Sebbeterode/Winterscheid), Hans-Georg Knapp (RW Leimsfeld), Werner Schwarz (SV Viktoria Unshausen) und Horst Führ (TSV Günsterode) ein bewährtes Quartett ins Rennen. Mit Führ/Schwarz und Knapp/Plamper gibt es auch in den Doppeln Medaillenchancen. Für die Ü75 ist Eberhard Stippich (Knüll Oberaula) qualifiziert und in der Ü 80 ruhen die Hoffnungen auf Hans Brethauer (TTG Ottrau/Berfa) und Karl Lengemann (TSV Ost-/Mosheim), die auch gemeinsam im Doppel antreten wollen.

Am Samstag ab 10 Uhr gehen in der Ü 50 die beiden Hessenliga-Akteure des TSV Besse, Peter Beck und Dirk Mayer, im Einzel, Doppel und Mixed, wo Beck gemeinsam mit Cornelia Bienstadt (TTC Langen) Titelverteidiger ist, an den Start.

Ab 13 Uhr folgt der Auftritt von Eugen Wolf (TTG Ottrau/Berfa) in der Ü 65-Konkurrenz. In der „Königsklasse“ Ü 40 (So. ab 10 Uhr) zählt Lars Merle (TuSpo Michelsberg) zum hochkarätigen Teilnehmerfeld. (zrh)