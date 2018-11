Der Spitzenreiter siegt und siegt

Punktesammler: Seine Einzel- und Doppelbilanz verbesserte Frank Rühling vom TV Hessisch Lichtenau in zwei Begegnungen am vergangenen Wochenende. Foto: B. Meyer

Witzenhausen. Die dritte Mannschaft des SV Ermschwerd bleibt in der Tischtennis-Bezirksklasse der Herren das Maß aller Dinge und feierte in zwei Auswärtsspielen in Fürstenhagen und Hessisch Lichtenau die Siege sieben und acht.

TSG Fürstenhagen - Ermschwerd III 5:9. Der Spitzenreiter musste am Freitagabend allerdings richtig kämpfen, ehe die beiden Punkte nach fast dreieinhalbstündigem Schlagabtausch unter Dach und Fach waren. Den Sack für den Sieger zu schnürte dann Dirk Speck mit seinem zweiten gewonnenen Einzel gegen Nils Hobein. Vorher hatten bereits seine Ermschwerder Mannschaftskameraden Martin Wiatrek und Michael Söder ebenfalls beide Einzel entschieden. Spitzenspieler Wiatrek und Speck waren zusammen auch im Doppel in vier Sätzen gegen Nico Hobein/Schelper erfolgreich. Speck und Malte Horst blieben in den Reihen des Spitzenreiters im hinteren Paarkreuz unbesiegt.

Punkte Fürstenhagen: Schindler/Gaber (1), Schindler (1), Nico Hobein (1), Bachem (1), Schelper (1) - Ermschwerd: Wiatrek/Speck (1), Harbusch/Horst (1), Wiatrek (2), Söder (2), Speck (2), Horst (1).

Hessisch Lichtenau - Ermschwerd III 3:9. Nur ein einziger Vergleich wurde im fünften Satz entschieden, den Frank Amthauer für die Gäste gegen Lucas Thümling gewann. Ein wahrer Marathon-Player bei den Gästen war an den beiden vergangenen Wochenenden der überaus erfolgreiche Martin Wiatrek, der gleich in sechs Begegnungen eingesetzt wurde.

Punkte Lichtenau: Rühling/Thümling (1), Rühling (1), Nickel (1). - Ermschwerd: Amthauer/Söder (1), Harbusch/Vogel (1), Wiatrek (2), A. Niemeier (1), Amthauer (2), Söder (1), Speck (1).

Hessisch Lichtenau - Unterrieden 9:2. Wie erwartet hatten die ersatzgeschwächten Gäste in diesem Match nichts zu bestellen. Immerhin setzte sich Stefan Blum im Spitzeneinzel in vier Sätzen gegen Marco Weck durch, während das Doppel Krumbein/Apel für den zweiten MTV-Zähler sorgte und im fünften Satz gegen Thümling/Nickel mit 13:11 gewann. An den Rand einer Niederlage brachte Torben Krumbein Lichtenaus Spitzenspieler Marco Weck, verlor nach einer 9:5-Führung im fünften Satz aber noch mit 9:11. Beim TV gewann Frank Rühling beide Einzel und an der Seite von Marco Weck auch das Doppel.

Punkte Lichtenau: Weck/Rühling (1), Ludwig/Hohmeier (1), Weck (1), Rühling (2), Ludwig (1), Thümling (1), Hohmeier (1), Nickel (1). - Unterrieden: Krumbein/Apel (1), Stefan Blum (1). (eki)