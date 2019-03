SV Ermschwerds Revanche für 4:9 ist noch offen

Tischtennis-Verbandsliga

+ © Eckehard Meyer Steigerung nötig: SV Ermschwerds Nummer fünf Christoph Heidrich. © Eckehard Meyer

Ermschwerd - Das ganz harte Schlussdrittel in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren beginnt für den SV Ermschwerd mit einem Hammer. Das Sextett um Spitzenspieler Dusan Snasel bekommt es am Samstag um 17 Uhr an eigenen Tischen mit dem Tabellennachbarn TTV Weiterode mit der Mannschaft zu tun, gegen die es im Hinspiel eine klare 4:9-Niederlage setzte.