SV Rennertehausen: Unglücklicher Start in die Rückserie

Erfolgreiches Doppel: Ute Ernst (links) und Melanie Landau gewinnen glatt in drei Sätzen.

Rennertehausen. Einen unglücklichen Start haben die Tischtennis-Damen des SV Rennertehausen in die Rückserie der Hessenliga hingelegt.

Beim Tabellenvierten TTC Bottenhorn gab es eine knappe 6:8-Niederlage für Landau, Engelbach und Co..

„Wir waren uns im Vorfeld darüber klar, dass es schwer werden würde“, sagte Melanie Landau nach Spielende. „Wir wussten, dass der klare Hinspielerfolg nicht als Maßstab herhalten durfte“, so Landau weiter.

Das Spiel begann wie so oft in dieser Saison: Der Start bei den Doppeln verlief ausgeglichen. Während Melanie Landau und Ute Ernst ihr Spiel klar für sich entschieden, mussten sich Nina Klaus-Materna und Jessica Engelbach geschlagen geben.

Dann folgte die Partie, die dem ganzen Spiel eine andere Wendung hätte geben können. Nina Klaus-Materna trat gegen Verena Hartmann an den Tisch. Die Bottenhorner Spitzenspielerin hatte in der ganzen Saison noch kein Spiel verloren. Nach starkem Spiel von Klaus-Materna ging es in den Endscheidungssatz. Und da war Klaus-Materna chancenlos. Wenn hier eine Überraschung gelungen wäre, dann hätte das gesamte Spiel sicherlich eine andere Richtung genommen.

So blieb es über die vollen drei Stunden Spielzeit eine enge und spannende Partie. Denn Ute Ernst glich mit einem klaren Sieg erneut aus. Jessica Engelbachs Fünf-Satz-Niederlage ließ Melanie Landau einen Fünf-Satz-Sieg für den SVR folgen. So stand es nach dem ersten Durchgang 3:3.

Spannend blieb es im zweiten Durchgang, auch wenn es hier sportlich besser lief für das Rennertehäuser Quartett. Zwar musste sich auch Ute Ernst gegen Hartmann geschlagen geben, die übrigen drei Spiele gingen aber alle zugunsten des SVR aus. Vor der Schlussrunde stand es 6:4 für Rennertehausen.

In der Schlussrunde spielte die Heimmannschaft richtig stark auf und holte sich alle vier Spiele. „Wir haben alles versucht und hätten gerne einen Punkt mit nach Hause genommen, leider hat es am Ende gegen einen starken Gegner nicht ganz gereicht“, so Landau.

Von Michael Paulus