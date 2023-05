Neuer Teilnehmerrekord beim Sandershäuser Tischtennis-Pfingstturnier

Von: Lea-Sophie Mollus

Aus im Achtelfinale für den zur kommenden Spielzeit von der SVH Kassel zum SC Niestetal wechselnden Niklas Hilgenberg. © Dieter Schachtschneider

Mehr als 1100 Spieler sind beim 46. Sandershäuser Pfingstturnier gestartet. Wir waren vor Ort dabei.

Sandershausen – „Pong.“ Dieses Geräusch, wenn ein Tischtennisball auf Platte, Schläger oder Boden aufprallt, kennt doch jeder. Und das war am Wochenende in der Mehrzweckhalle in Sandershausen permanent zu hören, denn: Der SC Niestetal hat zum 46. Pfingstturnier geladen. An vier Tagen kämpften Spieler aus ganz Deutschland in verschiedenen Klassen um den Sieg. Wir waren vor Ort.

Draußen scheint die Sonne, „22 Grad“ ist auf der Hallenanzeige zu lesen. „Nur?“, fragt man sich, perlen einem doch schon nach ein paar Minuten die ersten Schweißtropfen von der Stirn – sogar als Zuschauer. Die Luft ist aufgeheizt, die Stimmung an den 20 Platten, die in vier Reihen aufgestellt die komplette Halle füllen, auch. Hier wird der Ärger über einen verlorenen Satz entladen, dort ertönen Schreie von Jubel und Erleichterung, auf der Tribüne wird applaudiert.

Eines des größten Tischtennis-Turniere Deutschlands

Der Ehrgeiz, bei einem der größten Tischtennis-Turniere Deutschlands eine gute Platzierung zu erspielen, ist bei allen der 1106 Teilnehmer aus 188 Vereinen spürbar groß. So viele waren bei dem Turnier, das in den 70er-Jahren aus der Taufe gehoben wurde, noch nie dabei – für Peter Schumann, der die Veranstaltung damals als Anfang 20-Jähriger ins Leben gerufen hat, noch immer überwältigend. Der 64-Jährige gilt als das Gesicht des Turniers.

Bei unserem Besuch am Montagnachmittag guckt er hauptsächlich den Organisatoren oberhalb der Tribüne, die Begegnungen und Ergebnisse sofort in das Online-Programm MKTT eintragen, über die Schulter. Weil er mit Sascha Unkelmann einen fähigen Nachfolger gefunden hat, tritt er aber allmählich etwas in den Hintergrund. „Für den Verein ist das Pfingstturnier eine Riesensache“, sagt der 1. Vorsitzende Unkelmann und ergänzt mit Blick auf den Teilnehmerrekord: „Es ist super, dass wir weiter wachsen können. Vor allem, weil die Einnahmen in die Jugendarbeit fließen.“

Seltener Anblick: Dass alle 20 Tischtennis-Platten in der Sandershäuser Mehrzweckhalle leerstehen, war beim Pfingstturnier eher ungewöhnlich. © Lea-Sophie Mollus

Niklas Hilgenberg und Noah Weber holen den einzigen Heimsieg

Schumann, der nicht nur das Turnier, sondern auch den SC Niestetal mit auf den Weg gebracht hat, betont stolz, wie stark der Verein inzwischen aufgestellt ist – nicht zuletzt dank der Wechsel von Niklas Hilgenberg und Noah Weber zur kommenden Spielzeit, die sich an diesem Wochenende in der Doppel-Konkurrenz auf Platz eins spielen.

Ersterer schafft es im Einzel bei den Herren S – der höchsten Spielklasse – zudem bis ins Achtelfinale, verfehlt sein persönliches Ziel damit aber knapp: „Ins Viertelfinale würde ich schon gerne“, hatte er noch nach der Vorrunde gesagt. „Aber im Achtelfinale spiele ich gegen Ara Karakulak, das wird schwierig“, prognostiziert er, während sein Name aus den Lautsprechern schallt und er zu seinem ersten K.o.-Spiel ausgerufen wird. Und er soll recht behalten. Das Ergebnis gegen den an Position zwei gesetzten vom TTC Waldniel: 0:3.

Starke Konkurrenz

Sein Schicksal teilt Bald-Vereinskollege Leon Graf, der – ebenso wie Hilgenberg – in der Vorrunde alles gewinnt und im Achtelfinale 1:3 Kestutis Zeimys vom TTSF Hohberg unterliegt. Im Vorfeld betonte der 17-Jährige noch, wie stark die Konkurrenz ist, und dass er es ebenfalls gerne ins Viertelfinale schaffen würde. „Das wäre schon stark“, sagt er von den Gruppenspielen verschwitzt, augenscheinlich aber kaum geschwächt. Doch auch der Zuspruch von Papa Sven Graf, der direkt hinter der Bande steht und seinem Sohn den Rücken stärkt, führt nicht zum erhofften Resultat.

Während draußen die letzten Bratwürstchen auf dem Grill und die Pommes in der Fritteuse brutzeln, neigt sich das Turnier am späten Abend dem Ende – für die heimischen Starter leider ohne Einzelsiege. (Lea-Sophie Mollus)

Ergebnisse: Die Sieger aus allen Klassen Brettchen-Open: Till Hübner (TTC 1967 Hofgeismar) Clickball-Open: Sebastian Carl (TTV Bleicherode) Damen A (bis 1700): Eva Xintian Gao (TV 1921 Hofstetten) Damen B (bis 1500): Sarah Dürr (SpVgg Gröningen-Satteldorf) Damen S (offen): Amelie Fischer (TSG Hofherrnweiler) Herren A1 (bis 2000): Johannes Faltermeier (TTC Freising-Lerchenfeld) Herren A2 (bis 1900): Sven Schneider (MTG Horst) Herren B1 (bis 1800): Dominik Nehir (MTV Ingolstadt) Herren B2 (bis 1700): Leon Nguyen (TV 1868 Bad Orb) Herren C1 l (bis 1600): Devin Firat (TTC Berlin Neukölln) Herren C2 (bis 1500): Jonne Mati Markwitz (TTC Lechstedt) Herren D (bis 1400): Max Vogt (TTC Renchen) Herren S (offen): Thomas Keinath (TTC Fulda-Maberzell) Jungen 11: Niklas Wasse (Eintracht Frankfurt) Jungen 13: Devin Firat (TTC Berlin Neukölln) Jungen 15: Hoang Long Phan (Hertha BSC Berlin) Jungen 19 (bis 1700): Neo Blümel (Hertha BSC Berlin) Jungen 19: Andrii Ostrovskyi (SV Schott Jena) Jungen 9: Nicolas Fabel (TTC Fulda-Maberzell) Mädchen 11: Lisa Hense (TSV Rossfeld) Mädchen 13: Zoey Luna Polke (SV Emmerke) Mädchen 15: Annika Friese (TTG Ahrensb./Großhansd.) Mädchen 19 (bis 1500): Laura Marquardt (TSV Stahnsdorf) Mädchen 19: Amelie Fischer (TSG Hofherrnweiler) Mädchen 9: Leyla Firat (TTC Berlin Neukölln) U22 (m): Artem Khymenko (TTC Zella-Mehlis) U22 (w): Hanna-Marie Stolzenberg (SV Emmerke) Damen/Herren offenes Doppel: Niklas Hilgenberg/Noah Weber (SVH Kassel) Weitere Ergebnisse: scniestetal.de