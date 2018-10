Besse auch mit Kaszuba beim 3:9 in Bad Homburg chancenlos

Bad Homburg. Jetzt wird‘s eng für den Tischtennis-Oberligisten TSV Besse: Der Aufsteiger kam beim TTC OE Bad Homburg II nicht um eine 3:9-Niederlage herum, obwohl Mateusz Kaszuba nach langer Verletzungspause wieder zum Schläger greifen konnte.

Noch nicht schmerzfrei, aber erfolgreich. Zunächst im Doppel an der Seite von Landsmann Przybylik mit 3:2 (11:4 im fünften Satz) gegen Scheja/Fox, als es gelang, einen 0:2-Rückstand umzubiegen. Dann im Einzel mit 3:2 (11:4) gegen dem erstmals aufgebotenen Michael Maxen. Womit die Kurstädter ihre Bestbesetzung an den Tischen hatten.

Was auch im vorderen Paarkreuz zu spüren war, wo Sebastian Pfaff (0:3) und Milosz Przybylik (1:3) gegen den in der 2. Bundesliga erprobten Dominik Scheja wenig ausrichten konnten. Dafür aber gegen Björn Hampl enge Matches lieferten. Mit einem 3:2 (11:4)-Erfolg für den verbesserten Milosz Przybylik, so dass der TSV bis zum 4:3-Zwischenstand auf Tuchfühlung blieb.

Dagegen verlor Pfaff das Duell der Kapitäne mit 2:3 (8:11). 0:3-Niederlagen kassierten Kacper Malinowski (gegen Dennis Haberle), Dirk Mayer (gegen Dirk Lüttich) sowie Peter Beck (gegen Nachwuchstalent Tyler Fox). Bessere Chancen hatten Beck/Malinowski beim 2:3 gegen Maxen/Grundmann, während Mayer/Pfaff in drei Sätzen gegen Hampl/Haberle unterlagen. Und schließlich musste sich auch Kaszuba beim 2:3 gegen Haberle geschlagen geben „Die Gastgeber gehören in dieser Formation keinesfalls in das untere Tabellendrittel“, erkannte TSV-Kapitän Pfaff. Wohl wissend, dass dies auf sein Team nicht zutrifft. (zrh)