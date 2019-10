Tischtennis-Bezirksmeisterschaften: Alisa Walter holt zwei Titel

Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Damen und Herren, die vom TSV Laisa in der Battenberger Sporthalle ausgerichtet wurden, waren Alisa Walter und Andreas Schnabel die erfolgreichsten Akteure aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Beide kehrten damit in die Erfolgsspur zurück, die sie im Vorjahr bis zu den Deutschen Meisterschaften führte. Als Zweite der Damen-B-Klasse konnte sich Alisa Walter (TTV Altenbrunslar/Wolfershausen) ebenso wie ihre Teamgefährtin Teresa Schenk als Vierte für die Hessenmeisterschaften qualifizieren. Beide schlossen die Finalrundenspiele jeweils mit 2:2-Bilanz ab, wobei im Vereinsduell Alisa Walter mit 3:0 die Nase vorn hatte.

Im Doppel holte sich das TTV-Duo durch einen 3:2-Endspielsieg über Morosov/Jahn (Vöhl) den Bezirkstitel. Der nach 0:2-Rückstand im dritten Durchgang (14:12) am seidenen Faden hing, ehe sie das Ruder mit 11:4.11:8 noch herumreißen konnten. Ihren zweiten Titel erkämpfte sich die Altenbrunslarerin im Mixed mit Carsten Schmidt (Marbach). Beide besiegten im Endspiel Marina Morosov und Arnd Lipinski (Frankenberg) mit 3:2 (11:8). Bronze staubten Schenk/Mlynarz (Altenbrunslar/Marbach) mit dem 3:2(11:9)-Viertelfinalsieg gegen Jahn/Bick (Vöhl/Herbsen) ab.

Schnabel erst im Endspiel geschlagen

Der Röhrenfurther Andreas Schnabel musste sich in der Herren B-Klasse nach Gruppensieg und Erfolgen in den folgenden Finalrunden erst im Endspiel mit 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) gegen Kolja Beck (Rengershausen) beugen. Und startet damit ebenso wie der Sohn des Besser Hessenliga-Routiniers Peter Beck bei den Landes-Titelkämpfen. Zudem sammelte Schnabel Podiumsplätze: als Dritter im B-Doppel mit Luis Frettlöh (Marbach) sowie zwei zweite Ränge im Doppel mit Michael Buder (Ginseldorf) und im Mixed mit Shirin Hoßfeld (Elgershausen), jeweils in der offenen Klasse.

In der A-Klasse erkämpfte der Felsberger Alexander Abdo mit Nina Klaus-Materna (Rennertehausen) den Mixed-Titel. Das Finale gewann er mit der Ex-Hombergerin in vier Sätzen (12:10, 11:13, 11:4, 11:8) gegen Schinköthe/Hinz (Elgershausen/Hofgeismar). Im Einzel blieb Abdo als Gruppendritter ebenso wie sein Vereinskamerad Andy Zimmermann früh auf der Strecke. Da war der gemeinsame dritte Rang des Eintracht-Duos im Doppel lediglich ein kleines Trostpflaster.

In der C-Klasse der Damen holte sich Andrea Schubert als zweifache Vize-Meisterin im Einzel mit 2:1-Bilanz und im Doppel an der Seite von Veronika Lutz (Ginseldorf) das Hessenmeistschafts-Ticket. An dem schrammten in der D-Klasse Danny Schultheis (Riebelsdorf) und in der E-Klasse Klaus-Dieter Liess (Michelsberg), die jeweils den neunten Platz belegten, knapp vorbei. Im D-Doppel schaffte Schultheis gemeinsam mit Chris Kurz (Ost-Mosheim) den dritten Rang. (zrh)