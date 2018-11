Roth/Krey Matchwinner für TTG Ottrau/Berfa

Schwalm-Eder. Im Spitzenspiel der Tischtennis-Bezirksoberliga brachen die Felsberger gegen den TTC Albungen mit 1:9 erstmals ein. Und wurden sogar vom TSV Röhrenfurth von zweiten Rang verdrängt.

Bezirksoberliga-Herren

TSV Eintracht Felsberg II – TTC Albungen 1:9. Der erste Punkt ging durch Engel/Hoyer mit 3:0 gegen Szydlowski/P. Börner an die Felsberger, Die dann aber mit Fünf-Satz-Niederlagen von Abdo/Nery Menezes und Ebert/Kuhn erste Rückschläge hinnehmen mussten. Denen trotz heftiger Gegenwehr weitere folgten, als Christine Engel im ersten Spitzeneinzel nach 2:0-Auftakt gegen Kristof Szydlowski noch mit 2:3 (5:11 im fünften Satz) verlor und in der Mitte Holger Ebert 2:3 (8:11) gegen Nico Beck unterlag. Gegen den überragenden Stefan Börner (3:1 gegen Hoyer, 3:0 gegen Engel) war vorn nicht zu holen. Zudem unterlagen Alexander Abdo, Diego Nery Menezes und Jörg Kuhn jeweils in vier Sätzen.

TSV Röhrenfurth – TTC Lax Bad Hersfeld 8:8. Ein Verfolgerduell auf Biegen und Brechen, in dem der TSV mit Siegen von Riedemann/Beck und Hellwig/Schnabel den besseren Start erwischte. Im Entscheidungssatz des Schlussdoppels jedoch unterlagen Riedemann/Beck mit 10:12 gegen Hannes/ Schultheiß. Vorn dominierte Niklas Riedemann, der Michael Borken (3:2) und sogar TTC-Ass Marc Hannes mit 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) entzauberte. Die sich dafür an Florian Beck schadlos hielten. In der Mitte war Maximilian Steinkopf (jeweils 3:0 gegen Hahn und Schultheiß) die große Stütze. Zudem konnten sich im unteren Paarkreuz Jochen Bindszus mit 3:1 und Andreas Schnabel mit 3:0 gegen Albert Wagner durchsetzen.

TTG Ottrau/Berfa – TTV Eschwege 9:7. Jubel in Ottrau! Im Schlussdoppel machten Roth/Krey mit 3:2 (13:11 im fünften Satz) gegen Zimmermann/Meyfahrt den ersten Saisonsieg perfekt. In einem denkwürdigen Aufsteiger-Duell, in dem die TTG mit 5:1 führte, 6:7 zurücklag und schließlich doch triumphierte. Daran hatte Tim Roth (3:1 gegen Zimmermann, 3:2 gegen Schütz) an der Spitze großen Anteil. Auch Simon Krey (2:3 gegen Zimmermann) konnte Gäste-Routinier Jochen Schütz mit 3:2 bezwingen. Die weiteren Einzelsiege der Gastgeber erkämpften Dan Dimitru Dragos (3:2 gegen Ohler) und Sebastian Zinn (3:1 gegen Krones).

TTV Altenbrunslar/Wolfershausen – TTC Dreienberg-Friedewald 9:2. Die Gäste hatten nur vier Akteure zur Stelle, sodass der TTV zu einem leichten Sieg kam. Nur im Spitzenpaarkreuz war die Bilanz ausgeglichen, da Michael Dittmar (3:1) und Thomas Dardat (3:2) zwar jeweils gegen Jürgen Wetterau gewinnen konnten, aber beide gegen Marvin Roppel in vier Sätzen unterlagen. Nach drei Doppelgewinnen (Dardat/M. Dittmar, Aina/Most und Weigel/J.Dittmar) und kampflosen Erfolgen im unteren Paarkreuz reichten bereits zwei weitere Siege von Manuel Aina (3:0 gegen Sieling) und Nikolai Weigel (3:0 gegen Egner).

+ Niklas Riedemann © Richard Kasiewicz

TTC GW Rhina – TSV Röhrenfurth 2:9.Der TSV war dem Aufsteiger in allen Belangen überlegen. Besonders im Top-Paarkreuz, wo Niklas Riedemann (2) und Florian Beck (2) Andreas Zatloukal und Christian Heimroth sicher im Griff hatten. Mit Nervenstärke überzeugte der für Jochen Bindszus nachrückende Jonathan Riehl, der einen 0:2-Rückstand gegen Jens Hellwig noch mit 3:2 (12:10, 11:9, 11:9) drehte. Für die weiteren Siege waren Maximilian Steinkopf, Meik Hellwig sowie die Doppel Steinkopf/Riehl und Riedemann/Beck verantwortlich.

Bezirksoberliga-Damen

TTG Morschen/Heina II – TTC Schönstadt II 2:8. Gegen den Tabellendritten geriet die ersatzgeschwächte TTG-Reserve mit zwei verlorenen Doppeln von Schäfer/Hofecker und Weinrich/Flügel sofort in Rückstand. Und war dann nur im vorderen Paarkreuz in der Lage, durch Andrea Weinrich und Melanie Flügel, die jeweils mit 3:0 gegen Heike Bauerbach gewannen, Paroli zu bieten. (zrh/zdö)