Eintracht Felsberg im Stadtderby in Brunslar  dominant

Im Felsberger-Stadtderby beim TTV Altenbrunslar/Wolfershausen ließ der TSV Eintracht Felsberg II nichts anbrennen. Damit bleibt die Hessenliga-Reserve auf Relegationskurs.

Bezirksoberliga-Herren

TTV Altenbrunslar/Wolfershausen – TSV Eintracht Felsberg II 1:9. Das engste Match des Nachbarduells gewann Michael Dittmar mit 3:2 (19:17 im fünften Satz) gegen Felsbergs Alexander Abdo. Es sollte allerdings der einzige TTV-Lichtblick bleiben. Trotzdem: Auch ohne Nicolei Weigel war für die Gastgeber mehr drin. Aina/Most verloren 2:3 gegen Hoyer/Engel und beim 2:3 (9:11 im fünften Satz) von Thomas Dardat gegen Alexander Hoyer sowie beim 2:3 (9:11) von Ulrich Most gegen Holger Ebert fehlte ebenfalls wenig. Für die weiteren Einzelsiege sorgten Christine Engel (3:0 gegen Aina), Jörg Kuhn (3:1 gegen Jörg Dittmar) und Diego Nery Menezes (3:0 gegen Werner) sowie Abdo (3:1 gegen Dardat). Zudem gewannen Abdo/Nery Menezes und Ebert/Kuhn.

TTC Lax Bad Hersfeld – TTG Ottrau/Berfa 9:1. Die Laxer hatten wieder ihren Top-Akteur Marc Hannes an Bord, der TTG fehlte Tim Roth. So sprang für die Schwälmer beim Vierten nach 0:3 in den Doppeln nur ein Ehrenpunkt durch Dan Dimitru Dragos (3:1 gegen Wagner heraus). Zuvor unterlag Simon Krey am Spitzenbrett nach 2:1 mit 2:3 gegen Michael Borken.

Bezirksoberliga-Damen

TTC Richelsdorf II - VfL Verna/Allendorf 8:5. In einer vorverlegten Partie gingen die Vernaerinnen (ohne Klippert) beim Spitzenreiter durch Vaupel/Horn und Correus/Scharff überraschend mit 2:0 in Führung. Anschließend konnte jedoch nur die überragende Isabelle Vaupel (3:1 gegen Brack, jeweils 3:0 gegen Schuchardt und Schmidt-Wecken) drei Einzelsiege nachlegen. (zrh/zdö)