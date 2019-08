Felsberg mit ausgeglichenen Kader in Abstiegskampf

Tischtennis

+ © Richard Kasiewicz Die neue Nummer Sechs der Eintracht: Meik Hellwig, der aus Röhrenfurth zum Aufsteiger wechselte. © Richard Kasiewicz

Felsberg - Die Aufgabe ist anspruchsvoll. Aufsteiger TSV Eintracht Felsberg II will als einziger Kreis-Vertreter das schaffen, was dem TuSpo Michelsberg und dem TTC Todenhausen in der vergangenen Saison missglückte: den Klassenerhalt in der Tischtennis-Verbandsliga Nord.