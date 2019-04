TTG Morschen/Heina mit weißer Weste zum Titel

Die TTG Morschen/Heina feiert. Die erste Hessenliga-Meisterschaft des Damen-Teams und den 8:4-Sieg im letzten Spiel gegen den SV Rennertehausen. Mit dem der künftige Tischtennis-Oberligist auch sein letztes Saisonziel erreicht hat: in der gesamten Saison ohne Verlustpunkt zu bleiben.

Ein fulminanter Durchmarsch des letztjährigen Tabellenfünften, der so nicht abzusehen war. Ebenso wenig, dass dieser Coup in eigener Spielstätte gebührend gefeiert werden konnte. Denn der Terminplan sah zuletzt sieben Auswärtsspiele in Folge vor. „Wir hatten schon überlegt, Spielerinnen, Fans und Grill in einen großen Bus zu packen, um nach dem Spiel in Rennertehausen gemeinsam mit den befreundeten Gastgebern zu feiern“, gab TTG-Vereinschef Michael Koslowski einen Einblick in die internen Planungen. Doch es kam anders. Nämlich viel besser! Rennertehausen hatte am Spieltermin keine geeignete Halle zur Verfügung. „Da war es schon eine große Geste, den weiten Weg in Kauf zu nehmen und noch mal zu uns zu kommen,“ lobte Lisa Ellrich, die Nummer zwei der TTG, das „Super-Verhältnis“ mit den langjährigen Kontrahentinnen.

Was beide Teams nicht daran hinderte, sich an den Morschner Tischen ein engagiertes Duell zu liefern. Nach ausgeglichenen Doppeln (3:1-Sieg von Bey/Bey, 2:3-Niederlage von Ellrich/Knierim) erkämpfte Spitzenspielerin Annabelle Bey gleich drei 3:1-Erfolge gegen Melanie Landau, Nina Klaus-Materna und Ute Ernst. Lisa Ellrich (2:3 gegen Klaus-Materna) setzte sich mit 3:1 gegen Landau durch.

Dahinter kam Malena Bey um zwei 2:3-Niederlagen nicht herum, hatte aber auch ein 3:1-Erfolgserlebnis gegen Jessica Engelbach. Weiter grandios spielt Heike Grebe (3:2 gegen Ernst, 3:1 gegen Engelbach) auf, die damit von den letzten 26 Einzelspielen nur eines abgab.

Eine Steigerung, die mit der ihres Quintetts übereinstimmt. „Wichtig war, dass wir in der gesamten Saison als gut zusammenhaltendes Team agiert haben“, beschreibt die Heinebacherin das Erfolgsrezept. Zu dem auch der gelungene Abschluss mit zahlreichen Zuschauern, feucht-fröhlicher Stimmung und besten Wünschen der kräftig mitfeiernden Rennertehäuser passte: „Wir gratulieren Euch von Herzen.“

VON REINHOLD DÖRING