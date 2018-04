TTG Morschen/Heina peilt mit Sieg gegen Beuern fünften Platz an

Schwalm-Eder. Mit Heimsiegen am letzten Spieltag wollen sich die drei heimischen Tischtennis-Hessenligisten in die Sommerpause verabschieden.

TSV Besse – SVH Kassel II (Sa. 17 Uhr). Ein Nordhessen-Derby, das zu einem früheren Zeitpunkt hochinteressant gewesen wäre. Doch jetzt ist die Luft bei beiden raus. Der TSV blickt als Meister freudig der kommenden Oberliga-Saison entgegen, die SVH-Reserve dümpelt in Mittelfeld umher. „Die Harleshäuser haben schon signalisiert, dass sie wohl mit zweifachem Ersatz antreten müssen“, sieht TSV-Kapitän Sebastian Pfaff sein Team mit dem polnischen Duo Malinowski und Kaszuba in der deutlich besseren Ausgangsposition.

TSV Eintracht Felsberg - TTG Margretenhaun-Künzell(Sa. 18.30 Uhr). Die Chancen auf einen erfolgreichen Saisonabschluss stehen für die Eintracht gut, obwohl Philipp Imberger ersetzt werden muss. Mit der TTG stellt sich ein Sextett vor, dessen Abstieg nach der 5:9-Niederlage gegen Besse besiegelt ist. Das Hinspiel gewannen die Felsberger gegen den Vorletzten mit 9:4 recht sicher. Dabei überzeugten die Osthessen nur im Spitzenpaarkreuz mit drei Siegen durch den herausragenden Michael Wedertz, der mit 12:2-Rückrundenbilanz derzeit in Bestform agiert, und durch Jörg Leutbecher.

Hessenliga-Nord Damen

TTG Morschen/Heina – TSV Beuern (So. 13 Uhr). Alles andere als ein Heimsieg wäre für TTG-Coach Günther Bey eine Überraschung: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir gegen Beuern in den letzten Jahren mal verloren haben.“ Den Morschenerinnen würde ein Teilerfolg reichen, um ihren fünften Rang im Endklassement zu behaupten.

Sie können im Gegensatz zu den Mittelhessinnen, die noch in den Kampf um den Abstiegs-Relegationsplatz verwickelt sind, ohne Nervenbelastung ins Spiel gehen. Zudem spricht der 8:3-Sieg in Beuern für die TTG. Jedoch unterlagen damals am Spitzenbrett sowohl Annabelle Bey als auch Lisa Ellrich gegen die junge Alisa Dietz (30:7). Im zweiten Paarkreuz wird bei den Gastgebern nach längerer Pause Heike Grebe neben Malena Bey aufgeboten. (zrh)