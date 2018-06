Bei zehn Teams steigen zwei ab - Große Sorgen im Nachwuchsbereich

Halgehausen. Wer spielt nächste Saison in welcher Liga? Das war für die meisten Vereinsvertreter die wichtigste Frage beim Tischtennis-Kreistag, der am Samstag in Halgehausen stattfand.

Die Klasseneinteilung und die Auf- und Abstiegsregelungen standen im Mittelpunkt der Sitzung im TSV-Sportlerheim. Da alle Klassen zukünftig mit zehn Mannschaften an den Start gehen sollen, wurde festgelegt, dass in der Regel in allen Klassen der achte Tabellenplatz am Ende der Saison der Relegationsplatz ist – die Plätze 9 und 10 bedeuten den Abstieg. Für die 1. Kreisklasse Süd bedeutet das aber auch, dass es zwei Aufsteiger zur Kreisliga gibt.

Mit 13 Mannschaften ist die 2. Kreisklasse Nord besetzt, weil dafür gleich vier Vereine neue Mannschaften gemeldet haben: Der TSV Berndorf stellt überhaupt erstmals wieder ein Team, Korbach VI, Lelbach III und Bad Wildungen II treten mit weiteren Mannschaften neu an. Alle Klassen sind bereits im Internet auf der Plattform click-tt aufgeführt. Kreiswart Karl-Friedrich Meyerhöfer informierte über wichtige Neuerungen: So dürfen Damen ab sofort als Stammspielerinnen in Herrenmannschaften gemeldet werden, dürfen aber in Damenmannschaften dann nur als Ersatzspielerinnen eingesetzt werden.

Kritisch blickte der Kreisvorstand auf die Entwicklungen im Nachwuchsbereich. Harald Ludwig fand deutliche Worte für die Situation im Nachwuchsbereich des Tischtennis-Kreises: „Wir müssen was tun, sonst ist unser Sport bald tot“, sagte der Kreissportwart beim Kreistag in Halgehausen. Zuvor hatte Ludwig von den schlechten Teilnehmerzahlen bei Kreismeisterschaft und Kreisrangliste berichtet. Bei der Rangliste im März in Haina hatten von allen Vereinen aus dem gesamten Landkreis nur 15 Jungen und vier Mädchen mitgespielt. „Erschreckend“ fand das auch Kreisjugendwart Martin Born. Für die neue Saison sieht es nicht besser aus. Die Zahl der gemeldeten Nachwuchsmannschaften ist im Vergleich zur abgelaufenen Saison von 26 auf 19 zurückgegangen. Bei der Jugend sind es nur 13 statt 16 Teams, bei den Schülern nur noch sechs statt zehn, berichtete Ludwig.

Erhielt die Ehrennadel in Silber: Manfred Heß vom TTC Ederbergland.

Kreiswart Meyerhöfer ehrte Kreissportwart Harald Ludwig (TSV Wetterburg) und Kreiskassenwart Lutz Friedrich (TuS Helsen) mit der Goldenen Ehrennadel mit großem Kranz des Hessischen Tischtennis-Verbandes. Manfred Heß (TTC Ederbergland) erhielt die Ehrennadel in Silber.

Gastgeber des nächsten Kreistags im Juni 2019 ist der SSV Rhena. (hax)