Michelsberg ist im Verbandsliga-Derby favorisiert

Todenhäuser Hoffnungsträger: Valentin Best ist in die Mitte aufgerück t.

Frielendorf – Zum Kreisderby in der Tischtennis-Verbandsliga hat der TTC Todenhausen den TuSpo Michelsberg (Fr. 20 Uhr Sporthalle der Palmbergschule) zu Gast. Dabei lastet im Duell der Tabellennachbarn, die gemeinsam aufstiegen, der größere Druck auf den Gastgebern.

Denn: Die Frielendorfer kleben als Tabellenachter (5:15-Punkte) auf dem Abstiegsrelegationsrang, während der TuSpo als Siebter (10:10-Punkte) anreist. Beide Teams sind mit Niederlagen in die Rückrunde gestartet: der TTC mit 4:9 gegen Weiterode, die Michelsberger mit 2:9 gegen Ermschwerd. Das Hinspiel gewannen der TuSpo mit 9:5, der leicht favorisiert ist. „Wir wollen in Bestbesetzung beide Zähler mitnehmen“, erklärt Lars Merle, „denn das wäre ein großer Schritt für uns zum Klassenerhalt.“

Die Duelle von Michelsbergs Nummer eins sowie und Nicco Holland-Jopp gegen Rasul Hartmann und Andreas Achternbosch könnten den Ausschlag geben. Zudem haben die Gäste mit dem wieder genesenen Marc Diehl und Bob Lambs weitere Trumpfkarten. Steffen Moritz soll erneut für Daniel Hennighausen zum Einsatz kommen.

Die Frielendorfer setzen auf den Heimvorteil. „Wir werden versuchen, mit den Zuschauern im Rücken den Michelsbergern alles abzuverlangen und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln,“ kündigt Marc Hofmann an. Der mitspielende TTC- Abteilungsleiter ist noch nicht sicher, ob seine Mannschaft in bester Besetzung antreten kann. Bauen kann er auf die gute Form von Valentin Best und Jona Henrich: „ Das Spiel gegen Weiterode hat gezeigt, dass unsere Youngster gut drauf sind. Wenn wir mit einer positiven Doppelbilanz starten, wird der Spielverlauf offen sein.“(zrh)