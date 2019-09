Niklas Riedemann gewinnt überraschend Bezirksrangliste in Neukirchen

Der Überraschungssieger: Niklas Riedemann, der die Bezirksrangliste in Neukirchen gewann.

Neukirchen – Besser hätte es nicht laufen können: Bei den Tischtennis-Bezirksranglistenspielen in Neukirchen feierte Niklas Riedemann als Sieger der mit 33-Startern besetzten Herren-Klasse seinen größten Erfolg.

Der Top-Akteur des TSV Röhrenfurth triumphierte ungeschlagen in dem Marathon-Wettbewerb mit Vor-, Zwischen- und Endrunde. „Damit hatte ich keinesfalls gerechnet, denn die stärksten Konkurrenten brachten viel Erfahrungen aus Hessen- und Verbandsliga mit“, gestand der Bezirksoberligaspieler. Der sich mit diesem Coup auch für die Hessenmeisterschaften der A-Klasse qualifizierte.

Der 22-jährige Ranglistensieger des Bezirks Nord dominierte in der Endrunde der besten Vier trotz harter Gegenwehr. Er gewann gegen Michael Fuchs (TTV Stadtallendorf/2.) und Stefan App (TTC Ginseldorf/4.) jeweils mit 3:0-Sätzen und hatte auch den drittplatzierten Tobias Mangold (TTC Lüdersdorf) mit 3:1 (13:11, 11:4, 9:11, 11:7) gut im Griff.

Enger war es für den Vorjahresdreizehnten zuvor in der Zwischenrunde: Sowohl gegen den Felsberger Alexander Abdo als auch gegen Kolja Beck (Tuspo Rengershausen) musste er in den Entscheidungssatz. Das Duell gegen den Schwälmer Tim Roth (TTG Ottrau/Berfa), der als Gruppenzweiter Beck und Abdo jeweils 3:2 bezwang, gewann der Röhrenfurther in drei Sätzen (13:11, 11:6. 11:6).

Zwischenrunden-Pech bremste Mitfavorit Andy Zimmermann aus, der die Vorrunden mit drei glatten Siegen dominiert hatte. Der Hessenliga-Akteur leistete sich eine 1:3-Niederlage gegen Gruppensieger Stefan App, der wiederum Michael Buder (beide TTC Ginseldorf) unterlag. Durch das knapp schwächere Satzverhältnis im Vergleich der drei sieggleichen Akteure (jeweils mit 2:1-Bilanz) landete Zimmermann auf den zweiten Rang. Und konnte damit in der Endrunde nur noch um die Plätze fünf bis acht kämpfen. Hier ließ der Felsberger mit drei weiteren Erfolgen gegen die beiden Lüdersdorfer Christian Meise (3:0) und Marvin Schubert (3:1) sowie Tim Roth (3:0) nichts mehr anbrennen und wurde Gesamt-Fünfter. Roth belegte den achten Rang.

Die Platzierungen der weiteren Schwalm-Eder-Starter unter den Top-20: 13. Alexander Abdo (Eintracht Felsberg/3:0), 14. Jonathan Riehl (2:1), 15. Jochen Bindszus (1:2), 16. Dennis Lange (0:3, alle TSV Röhrenfurth), 19. Markus Bernd (TSV Wasenberg/1:2).

In der schwächer besetzten Damen-Konkurrenz erreichte die einzige Kreisvertreterin Lea Albert (TTC Todenhausen) durch den 3:1-Sieg über Kerstin Brehm (TTC Lüdersdorf) den dritten Vorrunden-Gruppenrang. Sie legte in den Platzierungsspielen noch drei Siege nach und holte sich damit den neunten Ranglistenplatz.(zrh)