TSV Besse krasser Außenseiter im Derby

Tischtennis-Oberliga

Besse. Doppelschicht für den TSV Besse in der Tischtennis-Oberliga: Dem Gastspiel des Titelanwärters SVH Kassel in der Bilsteinhalle (heute 18 Uhr) folgt tas darauf der Auswärtsauftritt beim TV Dreieichenhain (So. 14 Uhr).