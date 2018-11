Aufsteiger Besse hofft gegen Kriftel auf den zweiten Saisonsieg

Edermünde. Nächster Anlauf auf den zweiten Saisonsieg in der Tischtennis-Oberliga für den TSV Besse: Der Aufsteiger hat (Sa. 18 Uhr) den TuS Kriftel zu Gast. „Endlich mal in Bestbesetzung antreten“, lautet der Wunsch von Dirk Mayer, der dann nur im Doppel zum Einsatz kommt.

Voraussetzung: Stas Blumhardt ist für einen weiteren Einsatz im mittleren Paarkreuz bereit und Spitzenmann Milosz Przybylik diesmal zur Stelle. Dass das Team aus dem Main-Taunus-Kreis auf seine Nummer eins, Björn Fröhlich-Wagenbach, verzichten muss, verbessert natürlich die Chancen der Edermünder. „Aber diese Partie ist für uns trotzdem immer noch äußerst schwierig“, sieht Mayer den Tabellenfünften in der Favoritenrolle. Auch angesichts dessen 9:4-Erfolg (ohne Fröhlich-Wagenbach) gegen den TTC Elz.

Die Gäste zeichnen sich sich neben starken Doppeln durch geringe Leistungsunterschiede innerhalb ihres Sextetts aus. Was sich dadurch dokumentiert, dass im unteren Paarkreuz bisher die meisten Einzelsiege auf das Konto des Regionalliga-Absteigers gingen. Dafür waren Tobias Schneider (9:4-Bilanz) und der aus Bergneustadt gekommene Markus Grothe mit glänzendem Einstand (9:1), verantwortlich.

Was nicht heißt, dass es vorn für Przybylik und Sebastian Pfaff „vorn“ leichter wird, wenn TuS-Kapitän Mathias Stockhofe zu Christian Schneider aufrückt. Im zweiten Paarkreuz ist Gäste-Routinier Martin Schlicht gesetzt. Dort sind enge Duelle mit Mateusz Kaszuba und Stas Blumhardt (oder Kacper Malinowski) ebenso zu erwarten wie in den richtungweisenden Eingangsdoppeln. Und da möchte Mayer an der Seite von „Basti“ Pfaff seine Qualitäten einbringen.(zrh)