Aufsteiger TTG im Derby gegen Auedamm hart gefordert

Tischtennis-Oberliga

Der Hinrundenausklang in der Tischtennis-Oberliga beschert den Damen der TTG Morschen-Heina ein Derby. Die haben am Sonntag (13 Uhr Schulturnhalle Altmorschen) den KSV Auedamm Kassel II (So. 13 Uhr) zu Gast.