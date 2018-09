Besse 7:9 statt 8:8 weil das Spitzendoppel patzt

Besse. Oberliga-Aufsteiger TSV Besse schrammt gegen Langenselbold knapp an einem durchaus möglichen Remis vorbei.

Es gibt Niederlagen, über die ärgert sich ein Tischtennis-Spieler gleich zweimal. In diesem Fall Milos Przybylik und besonders Sebastian Pfaff. „Das war enttäuschend“, kommentierte der TSV-Kapitän die 2:3-Doppelpleite der beiden Besser Spitzenspieler gegen Geyer/Hartmann, als sie im fünften Durchgang eine 5:1-Führung verspielten. Und ließ durchblicken, dass der heimische Tischtennis-Oberligist diesen Punkt gegen den TC Langenselbold eigentlich einkalkuliert hatte.

So gingen die Edermünder statt mit einer komfortablen 3:0-Führung nach Siegen von Blumhardt/Mayer (3:0 gegen Waltemode/Winkler) und Beck/Malinovski (3:1 gegen Schreitz/Leißner) „nur“ mit einem 2:1 in die Einzel, wo der Favorit auch ohne den verhinderten Richard Prause vor allem im ersten Paarkreuz aufdrehte. Sich aber trotzdem arg strecken musste, um nach vier Stunden und zehn Minuten mit einem 9:7-Sieg beide Punkte aus der Bielsteinhalle zu entführen. Was Besses Nummer zwei noch mal schmerzlich die unnötige Doppelniederlage in Erinnerung brachte: „Schade, ein 8:8 wäre drin und auch verdient gewesen.“

Beck verliert Schlüsselspiel

Ein weiteres Schlüsselspiel: das 2:3 von Peter Beck gegen Leißner, als Besses Nummer fünf nach einer 2:1-Satzführung und einem Matchball in der Verlängerung des fünften Satzes (13:15) noch auf die Verliererstraße geriet. Bis dahin hatte im ersten Durchgang nur Kacper Malinowski (3:2 gegen Geyer) gepunktet und auch dessen Kollege im mittleren Paarkreuz, Stas Blumhardt, Federn gelassen. Durchaus kurios. Sein Gegner Thomas Hartmann, beschädigte beim 8:8 im zweiten Satz seinen Schläger - und machte danach mit einem geliehenen Arbeitsgerät drei Punkte zum 11:8-Satzgewinn. Und gewann auch noch den entscheidenden vierten Durchgang. „Ich kannte das Holz und war wohl psychologisch im Vorteil“, erklärte die Nummer vier der Gäste, wie er aus einem vermeintlichen Nach- einen Vorteil gemacht hatte.

Vorn war für die Besser gegen den überragenden Christoph Waltemode und Aufrücker Andreas Schreitz nichts zu holen. Die weiteren Paarkreuze waren umkämpfter. Im zweiten Durchgang konnte Stas Blumhardt immerhin noch Horst Geyer mit 3:2 schlagen, wobei er fünf Matchbälle abwehrte, um seinen zweiten zum 15:13 zu verwandeln.

„Unten“ hatten die Gastgeber dank des klasse aufgelegten Dirk Mayer sogar Vorteile. Im ersten Durchgang besiegte der Routinier Andre Winkler mit 3:1. Und verkürzte nach Becks 3:1 gegen Winkler durch ein 3:2 gegen Matthias Leißner gar auf 7:8, so dass Besses Spitzendoppel ein zweites Mal ran musste. Beim 0:3 gegen Waldemode/Winkler aber chancenlos war, weil ausgerechnet Langenselbolds Nummer sechs in dieser Partie zu großer Form auflief. Sebastian Pfaff konnte es nicht fassen, haderte dabei aber weniger mit der zweiten als mit der vermeidbaren ersten Doppelniederlage.