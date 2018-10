Kaszuba vor Saisondebüt beim TSV Besse

Besse. Schwere Aufgabe für den TSV Besse: Der Aufsteiger in die Tischtennis-Oberliga muss beim TTC OE Bad Homburg II (Sa. 18 Uhr) antreten.

Und dort nach den jüngsten Rückschlägen Moral beweisen. „Ob es uns gelingt, was Zählbares mitzunehmen, wird auch von der Aufstellung der Gastgeber abhängen“, weiß TSV-Teamchef Manfred Pfaff um das (noch versteckte) Potenzial der Kurstädter.

Die verpflichteten vor Saisonbeginn einen neuen Top-Akteur - ohne ihn bisher einzusetzen: Sharon Allguetti, ein hochtalentierter 17-jähriger US-Amerikaner und mit dem Potenzial, auch im Zweitligateam der Südhessen zu spielen. Was die Nummer zwei, Dominik Scheja, schon geschafft hat: Der Vize-Hessenmeister von 2014 und ehemalige Jugend-Nationalspieler hatte in dieser Saison bereits drei Einsätze in der Ersten.

In der Oberliga steht er bei 6:1-Siegen. „Da das TTC-Bundesligateam erst am Sonntag spielt, müssen wir uns auf Scheja am Spitzenbrett einstellen“, betont Pfaff. In der Hoffnung auf eine deutliche Steigerung seines neuen Top-Akteurs Milosz Przybylik, der in den ersten Spielen hinter den Erwartungen blieb: „Milosz hat Probleme in den Duellen mit Material-Spielern, wird sich aber sicher noch steigern.“

Nicht nur im oberen Paarkreuz ist das Team aus dem Stadtteil Ober-Erlenbach gut besetzt. Mit Mannschaftskapitän Björn Hampl, Dennis Haberle und Nachwuchstalent Tayler Fox sind weitere starke Akteure im Aufgebot. Damit liegt die Latte für den TSV sehr hoch.

Zumal bei den Edermündern Fragezeichen hinter ihrem mittleren Paarkreuz stehen. Stas Blumhardt plagen Rückenprobleme, so dass er eher nicht spielen kann. Wahrscheinlicher ist, dass Mateusz Kaszuba nach überstandener Schulterverletzung vor seinem Saisondebüt steht. Pfaff bekam jedenfalls von seiner Nummer drei positive Signale. Gut möglich, dass Kacper Malinowski in die Mitte rückt. Und „unten“ Peter Beck und Dirk Mayer aufschlagen.

Von Reinhold Döring