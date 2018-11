Starker Milosz Przybylik reichte Besse im Derby nicht

Besse. Durch zwei Niederlagen bleibt Aufsteiger TSV Besse auf den letzten Platz in der Tischtennis-Oberliga.

TSV Besse – SVH Kassel 2:9.Das Nordhessen-Derby war enger, als das Endresultat vermuten lässt. Nur ein Einzel ging glatt in drei Sätzen über die Bühne. Und an den TSV: Spitzenspieler Milosz Przybylik gewann mit 11:5, 11:9 und 12:10 gegen Tom Schmidt. Er sorgte mit seiner erneuten Steigerung dafür, dass die Gastgeber anfangs auf Tuchfühlung mit dem Meisterschafts-Aspiranten blieben. Denn zuvor war auch ein Doppel durch Beck/Malinowski gegen Bierwirth/Marco Hilgenberg mit 3:2 (17:15 im fünften Satz) gewonnen worden. Pfaff/Wicke lieferten gegen das SVH-Spitzenduo Bankosz/Schmidt ein couragiertes Fünf-Satz-Match, in dem sie sich erst im Entscheidungssatz mit 7:11 geschlagen geben mussten.

Ebenso angriffslustig ging Sebastian Pfaff gegen die Kasseler Nummer eins Michal Bankosz zu Werke und gewann den Auftakt-Satz mit 11:9. „Dann hat er das Tempo clever rausgenommen“, erklärte der TSV-Kapitän den Verlust der folgenden drei Durchgänge. Im zweiten Paarkreuz hatte Kacper Malinowski beim 2:3 gegen Niklas Hilgenberg bessere Möglichkeiten als Mateusz Kaszuba (1:3 gegen Noah Weber). Dahinter gingen die Partien von Peter Beck mit 1:3 gegen Marco Hilgenberg und von Leon Wicke mit 1:3 gegen Florian Bierwirth ebenso in vier Sätzen verloren, wie die zweiten Einzel am Spitzenbrett: Przybylik (11:7, 8:11, 7:11, 8:11) gegen Bankosz und Pfaff (10:12, 11:9, 7:11, 5:11) gegen Schmidt.

TV Dreieichenhain – TSV Besse 9:5. Die Besser Hoffnungen auf einen Erfolg beim starken Mitaufsteiger erfüllten sich nicht. „Dazu hätte es für uns optimal laufen müssen“, wusste Sebastian Pfaff. Lief es aber nicht. Mit Dirk Mayer konnte er im ersten Doppel eine 2:0-Führung gegen Karas/Werner nicht in einen Sieg ummünzen. Auch Kacper Malinowski schien Makoto Nogami mit 2:1-Führung im Griff zu haben, unterlag aber ebenfalls mit 2:3 (7:11). Zudem war für Peter Beck mehr drin, der beim 0:3 (10:12, 10:12, 9:11) gegen Jan Eike Schäfer und beim 2:3 (8:11) gegen Willi Fagioli mit den schwierigen Lichtverhältnissen zu kämpfen hatte.

Aber es gab auch Lichtblicke. Dazu zählten die beiden Siege von Przybylik am Spitzenbrett (3:0 gegen Fernando Melkyanus und 3:0 gegen David Karas). An der Seite von Kaszuba (3:1 gegen Melkyanus/Schäfer) überzeugte Besses Nummer eins ebenfalls. Die weiteren TSV-Punkte holten Mateusz Kaszuba (zuvor 0:3 gegen Nogami) und Kacper Malinowski (jeweils 3:1 gegen Marvin Werner). Dagegen konnten Sebastian Pfaff (jeweils 1:3 gegen Karas und Melkyanus ) und Dirk Mayer (0:3 gegen Fagioli) nichts Zählbares beisteuern. (zrh)