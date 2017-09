Tischtennis: Start in der Bezirksklasse

Witzenhausen. In der Tischtennis-Bezirksliga bestreiten die Damen des MTV Unterrieden II am Samstag (15.30 Uhr) ihr erstes Auswärtsspiel in dieser Saison. Eine Woche nach der klaren 1:8-Heimniederlage gegen Westuffeln muss die Unterriedener Reserve beim TTC Richelsdorf III antreten. Die Gastgeberinnen gewannen ihre Auftaktpartie vor einer Woche mit 8:3 gegen das eigene vierte Team.

Bezirksliga Herren Ein Derby steht für die Herren des SV Ermschwerd II in der Bezirksliga auf dem Programm. Das Team um Alfred Niemeier, das am Dienstagabend mit 9:7 beim SV Reichensachsen gewann, erwartet den Eschweger TSV, der zum Start mit 9:7 beim MTV Unterrieden siegte. Bezirksklasse Herren Zum ersten Mal in dieser Saison sind auch die Herren in der Bezirksklasse am Ball. Am Freitag (20 Uhr) muss der TV Hessisch Lichtenau beim TSV Frieda antreten. Ebenfalls am Freitag (20.15 Uhr) bestreitet auch die TSG Fürstenhagen ihre Premiere gegen den TTV Neuerode. (raw)