Tilmann Uhde zu Deutschen Mini-Meisterschaften nach Berlin

Vor einer großen Bewährungsprobe: Tilmann Uhde, der bei den Deutschen Meisterschaften der Minis an den Start geht.

Edermünde – Aufregende Tage für Tilmann Uhde. Nach dem überraschenden Titelgewinn auf Hessenebene wartet auf den 9-Jährigen die nächste und noch größere Herausforderung: das Finale der Tischtennis-Mini-Meisterschaften in Berlin. Dort spielen am Wochenende die jeweiligen Landessieger um den Titel dieses bundesweiten Wettbewerbs.

An dem 2970 Kinder teilnahmen und auf ein Berlin-Ticket hofften. Je ein Mädchen und ein Junge aus jedem der 20 Landesverbände hält es in den Händen: in Hessen neben Tilmann noch die Frankfurterin Galyna Shakolenko.

„Ich freue mich riesig, dabei zu sein, bin aber auch ein bisschen angespannt“, sagt Tilmann, der von seinen Eltern nach Berlin begleitet wird. Und sich gut vorbereitet hat: „ Im Training gebe ich immer alles.“

Sein Geschick an der Platte wurde erstmals beim Talente-Cup im Schwalm-Eder-Kreis deutlich: Fünf Mal startete er, fünf Mal konnte er den Siegerpokal in Empfang nehmen. Nachdem sich der Haldorfer Tischtennis-Abteilung des TSV Besse angeschlossen hatte, begann er dort intensiv zu trainieren.

Und setzte seine Erfolgsserie bei den Mini-Meisterschaften eindrucksvoll fort. Zunächst als Sieger des Edermünder Ortsentscheids, dann beim Kreis- und Bezirksentscheid und schließlich als strahlender Sieger beim Landesentscheid in Gelnhausen.

„Tilmann kann das Spiel gut lesen und sich auf Stärken und Schwächen der Kontrahenten hervorragend einstellen“, lobt Vereinstrainer Ola Einarsson seinen taktisch und technisch flexiblen Schützling. Der noch relativ weit vom Tisch entfernt agiert: „ Das ist nicht optimal, aber da merkt man, dass Tilmann auch sehr erfolgreich Tennis spielt. “

Gespielt wird beim Bundesfinale zunächst in vier Fünfer-Gruppen, aus denen jeweils die beiden Gruppenersten in die Zwischenrunde um Plätze eins bis acht einziehen. Die Dritten und Vierten spielen die Ränge neun bis 16 aus, die Gruppenletzten die Plätze 17-20. Tilmanns Zielsetzung: „Gut spielen und dabei so weit wie möglich kommen.“

Zudem freut er sich auf eine Begegnung mit Bundestrainer Jörg Roßkopf. Der hat sich im Rahmen eines attraktiven Beiprogramms angesagt. Was die Kids – und auch Edermünder Youngster – zusätzlich anstacheln dürfte.(zrh)