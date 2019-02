TSV Besse mit Dirk Mayer vor zwei ganz wichtigen Partien

Schwierige, aber keinesfalls unlösbare Aufgaben warten auf den TSV Besse in der Tischtennis-Oberliga beim NSC Watzenborn/Steinberg (Samstag 18 Uhr) und gegen den TTC OE Bad Homburg II (So. 13.30 Uhr).

Besse hat mit dem Remis in Kassel und dem 9:7 gegen Elz gezeigt, dass es sich noch nicht aufgegeben hat. Allerdings mangelt es an Konstanz. Lediglich Spitzenmann Milosz Przybylik (6:2) und Kacper Malinowski (4:2) verfügen über positive Rückrundenbilanzen. Sebastian Pfaff und Dirk Mayer hatten gute Auftritte, belohnten sich aber – im Gegensatz zum gemeinsamen Doppel – zu selten.

Bei drei Absteigern schwebt Watzenborn/Steinberg ebenfalls in Abstiegsgefahr. Dass die Mittelhessen in der Hinrunde mit 9:3 beide Zähler aus der Bilsteinhalle mitnehmen konnten, hatte Gründe: auf Besser Seite war Top-Akteur Milosz Przybylik beruflich unabkömmlich, der NSC hatte am Spitzenbrett neben Fabian Moritz den nur sporadisch mitwirkenden Florian Müller zur Verfügung. Teamchef Manfred Pfaff hofft, dass Dirk Mayer nach überstandener Grippe fit ist. Denn die Duelle im unteren Paarkreuz von Peter Beck und Mayer könnten ausschlaggebend sein.

Gegen Bad Homburg wird viel von der Gäste-Formation abhängen. Deren Nummer eins, der Amerikaner Sharon Allguetti, wurde noch nicht eingesetzt. Und die Nummer zwei, Dominik Scheja, hat die Hälfte der Spiele in der Zweitliga-Mannschaft absolviert. Zudem ist ein Faktor, ob in der Mitte Michael Maxen aufgeboten wird. Weitere Leistungsträger sind der meist nach vorn aufrückende Kapitän Björn Hampl sowie Dirk Lüttich und Marcel Grundmann.

Von Reinhold Döring