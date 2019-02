TTG Morschen/Heina von Sieg zu Sieg zum Aufstieg in die Oberliga

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass das heimische Damen-Tischtennis im Aufwind ist, dann hat ihn die TTG Morschen/Heina geliefert: Das Aushängeschild des Schwalm-Eder-Kreises steht vorzeitig als Meister der Hessenliga fest und steigt damit in die Oberliga auf.

Erstmals in der Vereinsgeschichte. Und eigentlich nicht geplant. Denn als das TTG-Team am 8. September des vergangenen Jahres mit einem 8:6-Auswärtssieg in Margretenhaun-Künzell in die Saison 2018/19 startete, stand das Aufstiegsziel nicht auf der Tagesordnung. „Der Meistertitel war kein Thema“, erinnert sich Kapitänin Ellrich, „aber wir gehen immer ehrgeizig an den Tisch und wollen gewinnen.“

Was optimal gelang! Denn: Die Mörscherinnen reihten Sieg an Sieg. Alle zunächst in eigener Halle. Und waren bei Halbzeit als Herbstmeister mit 14:0-Punkten schon kein Geheimtipp mehr, sondern plötzlich Titelanwärter Nummer eins. Als dann auch noch die größten Auswärts-Stolpersteine in Richelsdorf (8:2), Rodheim (8:6) und Haunedorf (8:6) bravourös beiseite geräumt wurden, war der Weg zum Coup frei. Der mit dem 8:1-Erfolg in Watzenborn - nebst makellosem 24:0-Punktverhältnis - besiegelt bejubelt und begeistert gefeiert wurde.

„Einfach toll wie die Mädels das hingekriegt haben,“ zollt Vereinschef Michael Koslowski dem Team höchsten Respekt. Stolz darüber, „dass alle schon früh bei uns angefangen haben, auch weil der Nachbarverein in Spangenberg nicht auf Mädchen setzte.“

Teamgeist als Erfolgsgeheimnis

Die besondere Stärke des Meisterteams, das Trainer Günther Bey über Jahre geformt hat ehe er in dieser Saison Unterstützung von Verbandsliga-Spieler Michael Biedebach bekam: Es war taktisch immer bestens eingestellt und bot der Hessenliga-Konkurrenz keinen Ansatzpunkt, es zu knacken. Weder im Spitzenpaarkreuz, wo Annabelle Bey und Lisa Ellrich konstant gute Leistungen zeigten, noch dahinter, wo Malena Bey und Heike Grebe auftrumpften. „Eine Diskrepanz zwischen dem vorderen und dem hinteren Paarkreuz ist kaum spürbar,“ betont Lisa Ellrich. Was in engen Spielen entscheidend war, weil es Malena Bey oder Heike Grebe fast immer gelang, eine gegnerische Top-Akteurin zu düpieren. Was sich auch auf die Doppel positiv auswirkte.

Ein weiterer Vorteil: der Kader mit fünf fast gleichwertigen Spielerinnen im Kader zu haben. So konnte das Aussetzen von Maria Knierim, die wegen ihrer Bachelorarbeit für Notfälle bereitstand, problemlos aufgefangen werden. Das Erfolgsgeheimnis sieht Lisa Ellrich weiterhin ein einem „super Mannschaftsgeist“: „Wir kommen alle aus der Region, kennen uns schon lange und verstehen uns wirklich gut.“

Das soll auch so bleiben, wenn es in der kommenden Oberliga-Saison schwieriger wird. „Falls es nicht reicht, wäre das für uns kein Weltuntergang, vielmehr soll der Spaß am Sport weiter im Vordergrund stehen,“ erklärt die Nummer zwei.

Von Reinhold Döring