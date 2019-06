Vier von sechs Teams des TTV Udenborn/Wabern/Unshausen feiern Aufstieg

Wabern – Das Wagnis hat sich gelohnt. Ein Jahr nach dem Zusammenschluss der Vereine SV Viktoria Unshausen, TSV Wabern und SV Udenborn fällt die erste Zwischenbilanz des TTV Udenborn/Wabern/Unshausen traumhaft aus.

Vier Mannschaften wurden Meister in ihren Tischtennis-Ligen und steigen auf. Das Aushängeschild in die Bezirksoberliga, die übrigen Teams in die Bezirksliga, Bezirksklasse und 1. Kreisklasse.„Das war nicht zu erwarten, denn nur die 3. Mannschaft galt in der Kreisliga als der große Favorit“, gestand Vereins-Chef Kurt Richter. Der gemeinsam mit den Abteilungsleitern der Stammvereine Werner Schwarz (Wabern) und Marco Pelz (Unshausen) dafür verantwortlich war, dass die Tischtennis-Kräfte in der Großgemeinde Wabern gebündelt wurden: „Einfach war es nicht, alle unter einen Hut zu bekommen. Aber das Ziel, keinen auf dem Weg dorthin zu verlieren, haben wir geschafft.“

Die Motivation stieg mit der Zahl der Mitspieler. Ebenso die Trainingsqualität: Zweimal wöchentlich wird zentral in der Waberner Mehrzweckhalle trainiert. Die Uttershäuser Halle steht bei Bedarf als Ausweichquartier zur Verfügung. „Durch den Zusammenschluss ist viel mehr Betrieb in der Halle“, berichtet Richter. Und: „Wir können unseren Akteuren jeweils eine zu ihrer Spielstärke passende Mannschaft anbieten“. Er betont zudem den großen Vorteil, immer starke Ersatzspieler zur Verfügung zu haben. So half Michael Bleitner, der in der „Sechsten“ spielte, in vier anderen Mannschaften aus.

Als wichtige Bausteine erwiesen sich die aus dem ehemaligen Unshäuser Damen-Verbandsligateam bei den Herren eingebauten und eifrig punktenden Diana Luckhart und Andrea Nißalla. Ebenso wie Nachwuchsspieler Christian Lohr, der durch intensives Training im Kreisleistungszentrum einen „Wahnsinnssprung“ (Richter) gemacht habe.

Weitere Talente heranzuführen, ist der nächste Schritt. Dazu wird in Kooperation mit dem hessischen Tischtennisverband und der örtlichen Grundschule eine Tischtennis-AG gegründet. Mit der Perspektive auch mal wieder eine Jugendmannschaft stellen zu können.

Für die kommende Saison kann die Zielsetzungen des TTV nur lauten, die jeweiligen Klassen zu halten. Was ohne Neuzugänge schwer werden dürfte. „Mit dem Aufstieg in die Bezirksoberliga haben wir das erreicht, was derzeit möglich ist, für mehr bräuchte es entsprechende finanzielle Mittel“, bleibt Richter Realist. Diese stehen (noch) nicht zur Verfügung, doch der Fokus liegt in Wabern ohnehin - trotz der jüngsten Erfolge - auf einer Verbreiterung der Basis.(zrh)