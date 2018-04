Spitzenspiel: Westuffelns Damen fahren zum Tabellenführer Gottstreu

Hofgeismar. Die Caldener Mannen um Stefan Englich und Jens Engelbrecht können eine zunächst schlecht anlaufende Saison weiter aufhübschen, wenn sie in den beiden Partien des Wochenendes doppelt punkten würden.

Bei den Damen empfangen am Montagabend die Spitzenreiter von der Weser die stark aufgekommenen Westuffelnerinnen.

Herren-Bezirksliga

TTC Calden-Westuffeln - Ihringshausen III, Niestetal II - TTC Calden-Westuffeln. In beiden Matches ist der TTC inzwischen favorisiert, denn mehrere Faktoren führten dazu, dass schon vor diesem Wochenende mehr Zähler seit der Winterpause als in der gesamten Vorrunde erspielt wurden. Sowohl Schlusslicht Ihringshausen, als auch die Niestetaler haben ihre (Aufstellungs-)Probleme, sodass Calden diesen Faktor nutzen könnte.

Damen-Bezirksliga

OSC Vellmar - TV Westuffeln 2:8. In einer Top-Besetzung antretend, ließ der TVW den Gastgeberinnen nicht allzu viele Möglichkeiten und festigte damit den zweiten Rang.

Punkte: Herbener/Groß, Heller/Manthey, Herbener (2), Manthey (2), Heller und Groß.

TTV Gottstreu - TV Westuffeln (Montag, 20 Uhr, Sporthalle Gieselwerder).Das absolute Spitzenduell an der Weser: bislang war in fast allen Duellen der beiden Quartette eine Bestbesetzung seitens des TVW nicht möglich oder aber - aufgrund des großen Kaders - einfach nicht vorgesehen. Diesmal besteht vielleicht die Möglichkeit, ähnlich wie in Vellmar aufzutrumpfen, doch selbst im Siegfall gibt es an einer Wiederholung des Meistertitels der zwei Punkte entfernten Gottstreuer Crew aufgrund deren überragenden Siegverhältnisses so gut wie keinen Zweifel. (zvz)