TSV ohne Heimel in Mittelbuchen vor hoher Hürde

Schwalm-Eder. Am vorletzten Spieltag der Tischtennis-Hessenliga steht der TSV Eintracht Felsberg beim SV Mittelbuchen vor der deutlich schwierigeren Aufgabe als der TSV Besse bei der TTG Margretenhaun-Künzell.

SV Mittelbuchen – TSV Eintracht Felsberg(So. 11 Uhr). Der SV Mittelbuchen blieb bisher, im Gegensatz zur Eintracht, hinter den Erwartungen zurück. Als Oberliga-Absteiger ohne größeren Aderlass kam die Mannschaft, derzeit Sechster, nie über einen Mittelfeld-Rang hinaus. Und verlor auch in Felsberg mit 5:9. „Wir werden versuchen uns erneut durchzusetzen, obwohl wir ohne Dirk Heimel antreten müssen“, erklärt Kapitän Thilo Leis, der auf den Brasilianer Diego Nery-Menezes als Ersatzmann setzt.

Der Kontrahent aus dem Hanauer Stadtteil verfügt mit dem Tschechen Lukas Soucek und Nasrallah Nuri, die gegen Meister Besse am Spitzenbrett alle vier Einzel abräumten, über herausragende Top-Akteure. Dahinter fallen die Osthessen, wenn Nico Nowigk nicht zur Verfügung steht, deutlich ab. Das könnte der Eintracht in die Karten spielen.

TTG Margretenhaun-Künzell – TSV Besse (Sa. 18.30 Uhr). Die Edermünder könnten als Meister die Saison locker ausklingen lassen. Wollen sie aber nicht! Und haben auch den zuletzt wegen seines Starts bei den polnischen Uni-Meisterschaften fehlenden Punktegaranten Mateusz Kaszuba wieder im Aufgebot. „Wir fahren da hin, um zu gewinnen und ungeschlagen zu bleiben“, bekräftigt Routinier Dirk Mayer.

Die Künzeller benötigen trotz des jüngsten 9:6-Erfolges über Ihringshausen einen Sieg über die Besser, um den Abstieg zu verhindern. Nur ihr Top-Akteur Michael Wedertz konnte bisher den Anforderungen voll gerecht werden. Der legte in der Rückrunde mit 10:2-Siegen eine glänzende Einzelbilanz hin. Daher werden sich Kacper Malinowski und Sebastian Pfaff strecken müssen. An den übrigen Positionen sollten sich die TSV-Akteure, wie im Hinspiel (9:0), sicher durchsetzen.

Hessenliga-Nord Damen:

TTV Richtsberg II – TTG Morschen/Heina (So. 13 Uhr). Trotz der letzten Rückschläge peilen die TTG-Damen, die ihren fünften Tabellenplatz festigen wollen, den dritten Rückrundenerfolg an. Das Hinspiel wurde ohne Top-Akteurin Annabelle Bey mit 8:3 gewonnen. Probleme bereitet jedoch die mit 4:10 ungewohnt schwache Doppelbilanz. Die Gastgeberinnen müssen als Tabellenvorletzter beide noch ausstehenden Spiele gewinnen, um den Abstieg zu verhindern. Sie stecken in dieser prekären Lage, weil sie in der gesamten Saison auf ihre beste Spielerin Nadine Ludwig verzichten mussten. Allerdings steht mit Rabea Becker am Spitzenbrett eine Akteurin, die sich zuletzt jeweils knapp gegen Heike Grebe und Lisa Ellrich durchsetzen konnte. (zrh)