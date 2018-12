TTG Morschen-Heina ist ungeschlagen Spitzenreiter der Tischtennis-Hessenliga

Morschen. Das ist überragend: Die Damen der TTG Morschen-Heina sind die Überfliegerinnen in der Tischtennis-Hessenliga (Nord-Mitte).

Nach der Hinrunde ist der Spitzenreiter mit 14:0-Zählern ungeschlagen. Und hat mit einem Vier-Punkte-Polster auf den Tabellenzweiten TTC Richelsdorf beste Chancen, erstmals den Sprung in die Oberliga-Hessen zu schaffen. Fünf Gründe für den unerwarteten Aufschwung der TTG:

1. Die Harmonie: Man kennt sich schon lange, schätzt sich und kommt gut miteinander aus. Auch wenn’s mal kritisch wird. Dann hilft der gute Rat von Coach Günther Bey, der gemeinsam mit Kapitänin Lisa Ellrich („ Ich bin sehr stolz auf mein Team und mehr als zufrieden mit den Leistungen“) für familiäre Harmonie innerhalb des Fünfer-Kaders sorgt. In einem bodenständigen Verein. „Taschengeld gibt es bei der TTG nicht zu verdienen, lediglich Trikot und Trainingsanzug werden bezahlt. Das war‘s!“, betont TTG-Chef Michael Koslowski.

2. Die Erfahrung: Mit Lisa Ellrich (Oberliga mit TTC Burghasungen und TTC Richelsdorf), Annabelle Bey (TTC Burghasungen, TTC Richelsdorf und Regionalliga beim TSV Besse) sowie Heike Grebe (KSV Auedamm Kassel, TSV Besse) haben gleich drei Akteurinnen für andere Vereine höherklassig gespielt. Und können die gesammelten Erfahrungen jetzt bei ihrem Stammverein, für den sie schon in jungen Jahren gemeinsam mit Maria Knierim in der Schülerinnen-Hessenliga erfolgreich spielten, einbringen.

3. Das Ass: Als Nummer eins agiert Annabelle Bey bestechend. Inzwischen hat sie 14:4-Einzelsiege auf ihrem Konto. Sogar die in der Hessenliga als fast unbezwingbar geltende Richelsdorferin Claudia Richter hat sie geschlagen. „Annabelle spielt hopp oder top, und hat jetzt einen richtig guten Lauf“, lobt Koslowski, „aber auch Lisa Ellrich hat als Nummer zwei mit 10:7-Siegen überzeugt.“

4. Das zweite Paarkreuz: Kein anderes Hessenliga-Team konnte auch nur annähernd ein derart starkes zweites Paarkreuz wie die Mörscherinnen aufbieten. Das Einzelerfolge in Serie lieferte. Heike Grebe steigerte sich aktuell mit einer 12:1-Bilanz enorm. In ihrem Windschatten zog Malena Bey nach, erkämpfte in den Paarkreuz-Duellen 11:3-Siege. Und war zuletzt sogar in der Lage, eine starke gegnerische Nummer eins zu bezwingen.

5. Der Terminplan: Kurios: Nur einmal, nämlich zum Auftaktspiel beim Aufsteiger TTG Margretenhaun-Künzell musste die TTG reisen, alle anderen Spiele konnten mit Heimvorteil in der Altmorschener Halle ausgetragen werden. Was sich zufällig durch die Erfüllung diverser Verlegungswünsche so ergeben hat. Was sicher kein Nachteil war! Aber zur Folge hat, dass fast alle Rückrunden-Partien auswärts absolviert werden müssen.

Von Reinhold Döring