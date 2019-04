Todenhausen steigt ab und Michelsberg zittert

Schwalm-Eder – Schwarzes Wochenende für die Kreisvertreter in der Tischtennis-Verbandsliga: der TTC Todenhausen steigt nach dem 2:9 in Marbach ab und dem TuSpo Michelsberg droht die Abstiegsrelegation.

TuSpo Michelsberg – TTC Lüdersdorf 3:9.Erneut traten die Michelsberger mit zweifachem Ersatz an, was gegen den Tabellennachbarn nicht zu kompensieren war. Anfangs konnten lediglich Merle/Holland-Jopp (3:0 gegen Rüger/Schubert) ihr Doppel gewinnen. Auch für die TuSpo-Einzelpunkte waren die Top-Akteure verantwortlich: Lars Merle mit 3:0 gegen Marvin Schubert und Nicco Holland-Jopp mit 3:2 (11:5 im fünften Satz) ebenfalls gegen Schubert. Gegen TTC-Ass Nikolas Schade unterlagen beide jeweils in vier Sätzen. Vorentscheidend waren die beiden 2:3-Niederlagen von Bob Lamps (9:11) gegen Giuseppe Palermo und von Niklas Beckmann (8:11) gegen Tobias Mangold.

TSV Marbach – TTC Todenhausen 9:2. Mit der Niederlage in Marbach steht der TTC, der erneut ohne Marc Hofmann auskommen musste, nach einjährigem Verbandsliga- Gastspiel als Absteiger in die Bezirksoberliga fest. Die Frielendorfer hatten die Doppel umgestellt, was sich aber mit nur einem Gewinn durch Achternbosch/Luckhart (3:2/11:9) gegen Böth/Hinder nur bedingt auszahlte. In den Einzel-Duellen gab es gleich drei 2:3-Niederlagen von Rasul Hartmann (gegen Schoon), Valentin Best (gegen Hainer) und Jona Henrich (gegen Sunnus). So stand am Ende auf der Habenseite lediglich der 3:2 (12:10)-Erfolg von Marc Luckhart gegen Dominik Böth.