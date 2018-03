Vergleich in Ermschwerd völlig offen

Witzenhausen. Die Tage der TG Großalmerode in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Herren scheinen bei bereits sieben Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz gezählt. Gegen den nächsten Gegner Sebbeterode/Winterscheid verlor man in der Vorrunde mit 2:9. Spannung verspricht das Bezirksklassenduell zwischen Ermschwerd III und Trubenhausen.

Bezirksoberliga Herren

Großalmerode - Sebbeterode-Winterscheid (Freitag, 20 Uhr). Bei den Gastgebern ersetzt Michael Höhre den verhinderten Frank Oehl. Im Hinspiel gewannen die TG-Spieler kein einziges Einzel, nur Kugeler/Roth und Wunderlich/Oehl punkteten in den Doppeln.

Bezirksklasse Herren

Ermschwerd III - Trubenhausen (Freitag, 20 Uhr). Ein Sieg wäre für beide Kontrahenten gleichbedeutend mit dem direkt geschafften Klassenerhalt. Nachdem sich Aufsteiger Trubenhausen zuletzt gegen Titelfavorit Weißenborn beim 6:9 respektabel aus der Affäre zog, ist ein offenes und spannendes Duell zu erwarten.

Bezirksliga Frauen

Westuffeln - Unterrieden II (Freitag, 19.30 Uhr). Im mit 1:8 verlorenen Heimspiel in der Vorrunde sorgte Sylke Reimann für ein Achtungszeichen und spielte die starke Janina Groß im Trikot des Tabellenzweiten in drei glatten Sätzen an die Wand. Ein ähnliches Gesamtresultat ist auch diesmal zu erwarten. (eki)