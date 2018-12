Viel mehr war kaum drin

Unterrieden. Den ersten Teil einer besseren Freundschaftsrunde mit Wettspielcharakter beendeten die Damen des MTV Unterrieden in der Tischtennis-Verbandsliga mit ausgeglichenem Punktekonto auf Rang vier.

Auch in dieser Saison gibt es in der mit sieben Teams nur spärlich besetzten Klasse keinen Absteiger, die Freude über eine derartige Regelung und nur wenige Spiele während einer Saison hält sich bei allen Beteiligten in Grenzen. „Bei den fehlenden sportlichen Perspektiven und eingeschränkter Wettkampf-Spannung sind die Damen bestimmt nicht glücklich“, sagt MTV-Spartenleiter Stefan Blum. Mitunter müssen die Damen nach einer Begegnung bis zu fünf Wochen auf die nächste Partie warten. Von Rhythmus also keine Spur.

Bettina Leukel die Beste

Kaum beeinträchtigt wurde dadurch allerdings die Form der erneut überragenden MTV-Spitzenspielerin Bettina Leukel. Nur ein einziges Mal musste sich Unterriedens Nummer eins in 14 bestrittenen Einzeln geschlagen geben und ist damit die beste Spielerin in dieser Klasse nach der Vorrunde. Und auch zusammen mit Doppelpartnerin Sabine Blum ist sie eine Bank, denn Unterriedens Duo gewann alle fünf bestrittenen Doppel. Positive Bilanzen haben auch Sabine Blum (9:8) und die nur einmal eingesetzte Kim Schad (2:1). „Auf Platz vier stehen unsere Damen da, wo sie letztlich auch hingehören. Aufgrund der angekündigten Pause von Kim Schad war auch nicht mehr zu erwarten“, meint Stefan Blum.

Die Meisterschaft und ein Aufstieg in die Hessenliga kommt für den MTV ohnehin nicht infrage, denn auf den anderen Positionen sind Andrea Schad, Sarah Ludwig und Sylke Reimann bei ihren Bilanzen in der Verbandsliga gut aufgehoben.

Immerhin nutzen Bettina Leukel, Sabine Blum und auch Andrea Schad die Möglichkeit, in Begegnungen der Herrenteams weitere Spielpraxis zu sammeln. „Anfangs war es für alle Spielerinnen mit einigen Schwierigkeiten verbunden, sich von den Zelluloidbällen auf die Plastikbälle umzustellen. Dies klappt mittlerweile aber immer besser“, so Unterriedens Spartenleiter. (eki)