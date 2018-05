Wahid tritt nochmals an

SV Ermschwerd spielt Relegation zur Tischtennis-Hessenliga

+ Er ist dabei: Mit Top-Spieler Habibie Wahid bestreitet der SV Ermschwerd am Samstag die Relegation um den freien Platz in der Hessenliga. Foto: B. Meyer

Ermschwerd. Kaum zu glauben, aber wahr. Vor zwei Monaten kämpfte der SV Ermschwerd noch um den Klassenverbleib in der Tischtennis-Verbandsliga, dann patzte die Konkurrenz und am letzten Spieltag der Saison rückten Kapitän Michael Tusch und seine Mannschaftskameraden noch auf den zweiten Tabellenrang vor und spielen nun die Relegation um den freien Platz in der Hessenliga.