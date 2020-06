„Das war alles sehr ungewohnt“

Tischtennisprofi Nils Hohmeier durfte endlich wieder Wettkampfpraxis sammeln

+ © Marco Steinbrenner Nach einer knappen halben Stunde war für Nils Hohmeier das Turnier in Düsseldorf bereits beendet. Dennoch war der Profi aus Echte froh, endlich wieder Wettkampfpraxis sammeln zu können. © Marco Steinbrenner

Düsseldorf / Echte - Geisterkulisse im deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf. Wo sonst Rekordmeister Borussia Düsseldorf vor ausverkauftem Haus die Zuschauer begeistert, waren die Tribünen am Pfingstmontag eingefahren. Nicht ein einziger Fan durfte in Coronazeiten in die heiligen Hallen.