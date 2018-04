Witzenhausen. Abstiegs-Relegationsteilnehmer SV Richtsberg forderte den SV Ermschwerd in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren wieder über die volle Distanz von 16 Vergleichen. Auch im Rückspiel stand das Endergebnis erst nach dem Schlussdoppel fest, und diesmal kamen die Ermschwerder nicht über ein 8:8-Unentschieden hinaus.

Verbandsliga Männer

Richtsberg - Ermschwerd 8:8. Auf seine beiden Spitzenspieler Habibie Wahid und Dusan Snasel kann sich der Aufsteiger stets verlassen. Wieder einmal war das Top-Duo maßgeblich am Teilerfolg beteiligt und steuerte sechs der gewonnenen acht Zähler bei. „Von uns anderen kam dann nicht mehr so viel“, sagte Mannschaftsführer Michael Tusch. Und der eine Punkt für die Gäste hing auch noch am seidenen Faden, denn Heiko Blessmann gewann sein zweites Einzel gegen Hans-Jürgen Lammers nur hauchdünn mit 11:9 im fünften Satz und brachte sein Team damit wieder auf 7:8 heran. Und auch Christoph Heidrich hatte gegen den Richtsberger Lars Heidergott noch sein Erfolgserlebnis und setzte sich nach verlorenem ersten Satz noch mit 3:1 durch. Die Ermschwerder bestreiten ihr letztes Saisonspiel am Samstag um 17 Uhr gegen Ihringshausen II und verabschieden dann auch den Indonesier Habibie Wahid nach dessen grandioser Saison ohne eine einzige Niederlage im Einzel und Doppel.

Punkte Ermschwerd: Wahid/Snasel (2), Wahid (2), Snasel (2), Heidrich (1), Blessmann (1).

Bezirksoberliga Männer

Oberhone - Großalmerode 9:6. Alles andere als mit Fortuna im Bunde waren die Gäste in diesem Match. „Wir haben alle vier Vergleiche in diesem Match über fünf Sätze verloren und davon noch gleich drei mit 9:11“, sagte TG-Mannschaftsführer Lars Wunderlich.

Zudem gerieten die Tonstädter schon in den Doppeln mit 0:3 in Rückstand. Im Einzel verlor dann Lars Wunderlich gegen B. Pröger mit 9:11 im Entscheidungssatz ebenso wie Uwe Kugeler gegen Florian Schober.

Punkte Großalmerode: Brücher (2), Kugeler (1), Roth (2), Oehl (1). (eki)