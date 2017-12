Schwalm-Eder. Die Tischtennis-Bezirksoberliga präsentiert sich attraktiv wie selten zuvor. Daran haben die heimischen Sextetts großen Anteil. Fünf erstaunliche Fakten zu einer aus Schwalm-Eder-Sicht höchst erfolgreichen Hinrunde:

1.Heimische Dominanz: Der Wind hat sich gedreht. In der vergangenen Saison waren es noch die Vertreter des Werra-Meißner-Kreises SV Ermschwerd und TTC Albungen, die dem TTC Todenhausen und dem TTC Sebbeterode/Winterscheid im Titelkampf die beiden Top-Plätze nebst Verbandsliga-Aufstieg entrissen. Jetzt führt mit Herbstmeister TTC Todenhausen, TuSpo Michelsberg und TSV Eintracht Felsberg II bei Halbzeit ein Schwalm-Eder-Trio die Bezirksoberliga-Tabelle an. Damit scheint der Weg für ein (oder gar zwei) heimische Teams Richtung Verbandsliga geebnet.

2.Starke Abteilungsleiter: Die Tischtennis-Chefs geben nicht nur gute Ratschläge, sondern schlagen auch selbst zu. So ist beim starken Aufsteiger TSV Eintracht Felsberg II Abteilungsleiter Jörg Kuhn, der zuvor viele Jahre in der „Ersten“ aktiv war, eine wichtige Stütze im mittleren Paarkreuz. Titel-Konkurrent TTC Todenhausen baut auf seinen jungen Vereinsvorsitzenden Marc Hofmann, der im unteren Paarkreuz ungeschlagen durchmarschiert. Beim TTC Sebbeterode/Winterscheid springt der routinierte Abteilungsleiter Otto Plamper immer dann in die Bresche, wenn es erforderlich ist. Und im Sextett des TTV Altenbrunslar/Wolfershausen geht „Vize“ Michael Dittmar sogar als Nummer zwei erfolgreich auf Punktejagd.

3.Zwei Eintracht-Engel: Das muss nicht immer gut gehen, aber bei Eintracht Felsberg zahlt es sich aus: Mit Christine und Christian Engel spielt ein Ehepaar gemeinsam in einem Team. Ex-Bundesligaspielerin Christine (Apel) stieß zu Saisonbeginn zu den Edertalern und behauptet sich im Spitzenpaarkreuz mit 15 Einzelsiegen gegen die Herren der Schöpfung. Christian, der schon länger für die Eintracht spielt, tritt im dritten Paarkreuz an und überzeugt dort mit elf Einzelerfolgen. Im Doppel allerdings, haben sich beide für andere Partner entschieden.

4.Starke Talente: Endlich! Die Früchte guter Nachwuchsarbeit reifen heran. Das ist beim TTC Todenhausen offensichtlich, wo sich Jona Henrich und Valentin Best als Stammspieler bewährt haben. Der TSV Röhrenfurth kann nach dem im Top-Paarkreuz mächtig auftrumpfenden Niklas Riedemann im dritten Paarkreuz mit dem Ex-Zimmersröder Andreas Schnabel und Paul Lengemann weitere Youngster einbauen. Und auch der TuSpo Michelsberg freut sich über die tolle Entwicklung seines jungen Hoffnungsträgers Niklas Beckmann.

5.Ende der Durststrecke: Der TTV Altenbrunslar/Wolfershausen musste eine tiefe Talsohle durchschreiten. Am 16.April 2016 gewann der damalige Bezirksoberliga-Vizemeister mit 9:3 gegen den TV Heringen. Blieb dann aber in der Verbandsliga ohne Punktgewinn und setzte leidgeprüft seine Durststrecke nach dem Wiederabstieg erst einmal fort. Am 25.November 2017 war’s dann soweit: nach 19 Monaten und neun Tagen konnten die nie aufsteckenden Brunslarer mit dem 9:5-Coup gegen Richelsdorf endlich wieder ein Sieg feiern. Dem schnell ein zweiter Befreiungsschlag mit 9:4 gegen Weiterode folgte.

Von Reinhold Döring