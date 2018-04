Nun wird es spannend

Witzenhausen. Das letzte Auswärtsspiel in dieser Saison bestreitet Tischtennis-Verbandsligist SV Ermschwerd am Samstag beim Tabellenachten TTV Richtsberg.

Verbandsliga Männer

Richtsberg - Ermschwerd (Samstag, 17 Uhr). Zwei Spiele vor Ablauf der Saison können die Ermschwerder noch Vizemeister werden und sich für die (Aufstiegs-) Relegation qualifizieren. „Wenn wir Breitenbuch und Weiterode noch hinter uns lassen, haben wir für die Relegation bereits zugesagt“, erklärt Mannschaftsführer Michael Tusch, Klar ist auch schon, dass es in der kommenden Spielzeit kein Kreisduell zwischen den Ermschwerdern und dem TTC Albungen geben wird. Die Albunger können nach der Niederlage zuletzt gegen Weiterode ihren Abstiegsrang nicht mehr verlassen und müssen nach einem Jahr Verbandsliga wieder zurück in die Bezirksoberliga. In Richtsberg tritt Ermschwerd erneut in Bestbesetzung an und hat sich nach dem hauchdünnen 9:7-Hinspielsieg erneut auf einen harten Kampf eingestellt. Seinerzeit sicherten Habibie Wahid und Petr Vicherek erst im Schlussdoppel mit 11:8 im fünften Satz den entscheidenden neunten Punkt. Vorher hatte Vicherek sein Einzel auch nur ganz knapp mit 12:10 im Entscheidungssatz gegen Harald Peschke gewonnen.

Bezirksoberliga Männer

Oberhone - Großalmerode (Samstag, 18 Uhr). Für Absteiger Großalmerode ist es in Oberhone das letzte Auswärtsspiel in dieser Saison, doch beide Rivalen stehen sich auch in der kommenden Saison gegenüber, da auch der TTV zurück in die Bezirksliga muss. Im Prestigeduell der beiden Kellerkinder geht es auch darum, welche Mannschaft die Serie als Tabellenletzter beenden wird.

Bezirksliga Männer

Lax Bad Hersfeld II - Unterrieden (Samstag, 15.30 Uhr). Unter keinem guten Stern steht diese Begegnung für die Unterriedener, denn sowohl Timo Braun als auch Michael Leidenfrost fehlen aus privaten Gründen und werden durch Bettina Leukel und Karsten Apel ersetzt. „Unter normalen Umständen dürfte für uns gegen einen in Bestbesetzung antretenden Gegner nichts drin sein“, meint MTV-Mannschaftsführer Stefan Blum. Eine Niederlage des MTV beim Tabellenvierten wäre gleichbedeutend mit dem Abstieg.

Ermschwerd II - Rhina (Samstag, 17 Uhr). Mit einem Sieg können die Ermschwerder nach Punkten mit diesem Gegner gleichziehen. Allerdings ist die Spieldifferenz der Rhinaer so gut, dass die Gastgeber nicht mehr aus eigener Kraft Vizemeister werden können. Der SV kann bei einem Erfolg nur noch auf Platz zwei vorrücken, wenn Rhina am letzten Spieltag gegen Weißenhasel Federn lässt und die Mannschaft um SV-Kapitän Florian Held auch die abschließende Begegnung in Nentershausen gewinnt.

Bezirksklasse Männer

TSG Fürstenhagen - Frankenhain (Freitag, 20.15 Uhr). Schon vor den drei noch ausstehenden Saisonspielen hat beim TSG das Rechnen im Kampf um den Klassenerhalt begonnen. Es müssen noch einige Punkte in den Duellen gegen den nächsten Gegger, den SV Ermschwerd III und Trubenhausen her, um zumindest den Relegationsrang abzusichern.

Trubenhausen - Hessisch Lichtenau (Samstag, 16 Uhr). Aus eigener Kraft können die Lichtenauer zwar nicht mehr Meister werden, haben in diesem Vergleich aber auch nichts zu verschenken. Und Trubenhausen braucht in den beiden abschließenden Saisonbegegnungen noch zwei Punkte, um den Klassenerhalt ganz sicher zu schaffen.

Weißenborn - Ermschwerd III (Samstag, 19 Uhr). Die Weißenborner stehen als Tabellenführer unter Druck, denn Verfolger TTC Albungen II sitzt ihnen mit zwei Zählern Rückstand im Nacken. Die Ermschwerder können hingegen unbelastet antreten.

Bezirksklasse Frauen

Rengershausen - Unterrieden II (Samstag, 16 Uhr). Zum Serienabschluss ist der MTV beim Dritten zu Gast. (eki)