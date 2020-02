Ziel nach Abstieg: Wiederaufstieg

Niestetal zurück in Regionalliga

+ © Andreas Fischer Ratlos nach dem Abstieg? Von wegen! Die Tischtennisspielerinnen des SC Niesteta l, hier Katharina Morbitzer (links) und Janina Ciepluch, wollen im kommenden Jahr zurück in die 3. Bundesliga. © Andreas Fischer

Was sich seit langem abzeichnete, ist nun amtlich. Die Tischtennis-Spielerinnen des SC Niestetal steigen drei Jahre nach dem Aufstieg in die 3. Bundesliga in die Regionalliga ab. Nach der 0:6-Niederlage in Staffel ist der Gang nach unten rechnerisch nicht mehr abzuwenden.