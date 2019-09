Zum Coup fehlte dem SV Ermschwerd nicht viel

7:9 in der Tischtennis-Hessenliga

Kraken-Mann: Die Arme ganz weit ausgebreitet hat Jonas Blum, der als erster deutscher Spieler im Trikot des SV Ermschwerd ein Einzel in der Hessenliga gewann.

Ermschwerd - Die am Samstag um 22.20 Uhr noch verbliebenen Zuschauer im Gertenbacher Dorfgemeinschaftshaus waren aus dem Häuschen, feuerten die Spieler des Tischtennis-Hessenligisten SV Ermschwerd bei den entscheidenden Ballwechseln unentwegt an und waren am Ende dann doch ein kleines bisschen enttäuscht.