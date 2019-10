Tischtennis: SVH Kassel setzt auf starke Doppel

Regionalligist tritt in Obertshausen an

+ © Andreas Fischer Die SVH setzt auf starke Doppel. Hier sind es Niklas (links) und Marco Hilgenberg. © Andreas Fischer

Kassel – Nach dreiwöchiger Spielpause ist Spitzenreiter SVH Kassel in der Tischtennis-Regionalliga am Sonntag um 14 Uhr auch in Obertshausen (Südhessen) gefordert. Durch das Fehlen von Tom Schmidt rückt Marco Hilgenberg, der mit großem Vertrauen der Verantwortlichen ausgestattet ist, wieder ins Team.