Tischtennis: Für diese heimischen Teams stehen Relegationsspiele an

Von: Maurice Morth

Der TTV Oberhone: (von links) Markus Rost, Lennart Reh, Jens Rammenstein, Eike Freitag, Björn Pröger und Florian Böttner. ARCHI © Siegfried Furchert

In dieser Woche stehen für viele heimische Tischtennisteams Relegationsspiele auf dem Plan. Wir liefern den Überblick dazu.

Eschwege – Nach den Wettbewerbs-Regularien des Hessischen Tischtennis-Verbandes dürfen nicht nur die Meister-Teams in den Klassen auf Bezirks- und Landesebene in die nächsthöhere Klasse aufsteigen, auch die auf Rang zwei gelandeten Vereine können in der Aufstiegs-Relegation diesen Sprung noch schaffen.

Für die Relegationsspiele des HTTV am 6./7. Mai qualifizierten sich aus dem Tischtennis-Kreis Werra-Meißner die Damen des TTC-Albungen (2. Platz Verbandsliga Nord), der TTV Oberhone (2. Platz Bezirksliga 3), der TSV Wichmannshausen (2. Platz Bezirksklasse 5), der TSV Wichmannshausen II und der SV Vierbach I (beide 2. Platz in der Kreisliga).

Es geht aber nicht nur um den Aufstieg. Der SV Ermschwerd (8. Platz Bezirksoberliga) und der TSV Herleshausen (8. Platz Bezirksklasse) hoffen, dass sie in den Duellen mit den Vizemeistern den Klassenerhalt schaffen. Die Relegationsspiele in der vollständigen Übersicht:

Verbandsliga Damen

Mit einem ganz starken Endspurt – vier Siege in Folge und 18:10 Punkte – hat sich das Team des TTC Albungen, das bei Halbzeit noch auf Rang drei lag, die Vizemeisterschaft der Verbandsliga erkämpft. Ein toller Erfolg! Nun geht es am 6. Mai in Heuchelheim für die Albunger Damen darum, sich vielleicht zum zweiten Mal nach 2002/2003, als ein anderes TTC-Team ein Jahr in der Hessenliga spielte, sich erneut zu qualifizieren.

In Heuchelheim treffen die TTC-Damen auf starke Konkurrenz, den SV Nieder-Ofleiden (2. Platz Verbandsliga Mitte) und den TTC Richelsdorf (8. Platz Hessenliga Nord-Mitte). Annika Oesterheld, die Mannschaftsführerin: „Wir freuen uns sehr über den zweiten Platz und unseren Erfolg. Deshalb treten wir aus sportlichen Gründen auf jeden Fall in Heuchelheim an. Wenn es dort nicht klappt, geht die Welt für uns auch nicht unter!“

Bezirksoberliga Herren

Der TTC Lüdersdorf II holte sich den Titel, steigt auf. Bestes heimisches Team war der TTC Albungen, der sich auf Rang sieben den Klassenerhalt sicherte. Der SV Ermschwerd auf Rang acht spielt in der Relegation um den Klassenerhalt, die TG Großalmerode (9. Platz) steigt ab.

In der Relegation treffen die Ermschwerder am 6. Mai in Wellerode neben dem TSV Röhrenfurth II (Bezirksliga 4) auch auf den TTV Oberhone, das Überraschungsteam, das sich als Aufsteiger die Vize-Meisterschaft der Bezirksliga 3 sicherte und hier die Chance hat, im Durchmarsch sogar in die Bezirksoberliga aufzusteigen. Das dürfte ein spannendes Relegations-Turnier vor allem mit dem Spiel Oberhone gegen Ermschwerd werden.

Bezirksliga Herren

Mit Platz zwei hinter dem Aufsteiger TTC Lax II Hersfeld sorgte der TSV Wichmannshausen für eine echte Überraschung, an die der TSV zum Beginn der Saison selbst nicht glauben wollte. Aber das sich steigernde Wichmannshäuser Team verdiente sich den Vizetitel mit guten Leistungen, die, wenn sie in der Relegation wiederholt werden können, dem TSV in diesem Turnier eine echte Chance einräumen.

Denn in der Relegation am 6. Mai in Wellerode muss der TSV Wichmannshausen vielleicht nur ein Spiel bestreiten: Gegen den SV Asbach, der in der Bezirksliga 3 Platz 8 belegte. Der zweite spielberechtigte Club SV Rhina, Zweiter der Bezirksklasse 6, hat bereits seinen Verzicht erklärt, tritt nicht an.

Bezirksklasse Herren

In dem spannenden Endspurt entschied der TTV Werleshausen das Duell um Rang sieben für sich, verwies den TSV Herleshausen auf Platz acht. In der Relegation am 6. Mai kann sich der TSV nun endgültig den Klassenerhalt sichern.

Eventuell auch nur in einem Spiel gegen den TSV Wichmannshausen II, der in der Kreisliga Gr. 1 Vizemeister wurde. Der SV Vierbach, hinter dem TTV 79 Eschwege II Zweiter der Gruppe 2, hat bereits seinen Verzicht auf die Aufstiegsrunde in Wellerode erklärt. Über den Aufstieg entscheidet also die Partie TSV Herleshausen gegen TSV Wichmannshausen II.

