Basketball: Deutsche Jugend-Meisterschaften in Bad Hersfeld

Junge Korbjäger: Basketball-Talente messen sich Ende der nächsten Woche – wie schon in 2022 – auf dem Hersfelder Linggplatz. © Lucas Kröger/DBB

Das 3x3-Wochenende und die Deutschen 3x3-Jugendmeisterschaften der Landesverbände im Basketball finden vom 14. bis 17. September in Bad Hersfeld statt.

Bad Hersfeld – Auch in diesem Jahr richtet der Deutsche Basketball Bund gemeinsam mit dem Hessischen Basketball Verband und der Stadt Bad Hersfeld das nationale Sichtungsturnier im 3x3 vom 14. bis 17. September aus.

Nachdem im vergangenen Jahr in Bad Hersfeld ein großartiges Event auf die Beine gestellt werden konnte, gehe es für diese Großveranstaltung in diesem Jahr wieder auf den Linggplatz, heißt es seitens der Organisatoren.

Deutsche Meisterschaft

An besagtem Wochenende kämpfen über 100 Basketball-Talente der Jahrgänge 2007 und jünger um die Deutsche Jugendmeisterschaft im 3x3. Ausgetragen werden die Spiele auf drei mobilen Olympia-Spielflächen, durch eine zusätzliche Korbanlage zum freien Spielen wird die ganze Innenstadt in einen großen Basketballplatz verwandelt. Die Spiele werden von 10 bis 19 Uhr ausgetragen. Die Siegerehrung ist am Sonntag gegen 15 Uhr geplant. Der Eintritt zu der gesamten Veranstaltung ist kostenfrei.

Schüler und Firmen

Auch die Sparkassen 3x3-Challenge kehrt zurück auf den Linggplatz. Am Donnerstag, 14. September, messen sich erst Schülerinnen und Schüler aus der Mittelstufe und Oberstufe, danach Firmen mit ihren Mitarbeitern auf den 3x3-Olympiaböden unter vereinfachten Regeln. Das Schulturnier startet ab 9 Uhr, die Firmen sind ab 17 Uhr an der Reihe.

Aktionstag für Kinder

Auch für Kinder (8-12 Jahre) wird einiges geboten. Am Samstag findet von 13.30 Uhr bis 16 Uhr ein Aktionstag ebenfalls auf dem Linggplatz statt. Organisatoren sind der Hessische Basketball Verband und die TV Hersfeld Titans. Kinder können an diesem Nachmittag das Basketball-Spielabzeichen erwerben. Anmeldungen können kurzfristig an juniorteam@hbv-basketball.de mit Namen und Geburtsdatum gesendet werden. Jedes Kind erhält ein T-Shirt. Erfahrungen im Basketball sind nicht notwendig.

Abgerundet wird der Samstagnachmittag mit Tanzauftritten der Tanzschmiede aus Bad Hersfeld. Zudem können die Zuschauer auf der Aktionsfläche selbst auf Korbjagd gehen. red