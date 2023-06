Der letzte Fußball-Spieltag: Tolle Party und neue Trainer

Teilen

Fünf Eiterfelder Meisterteams auf einem Foto. © Hartmut Wenzel

Eine exklusive Meisterparty in Eiterfeld sowie neue Trainer und Personalplanungen – das waren die Höhepunkte des letzten Spieltags in dieser Saison.

VFL Eiterfeld

Feste, oder im Fußball besser gesagt Meisterschaften, soll man feiern, wie sie fallen. In Eiterfeld hatten sie nach dieser Serie allen Grund eine ganz große Sause starten zu lassen.

Denn insgesamt fünf Mannschaften des Vereins standen zum Schluss auf Rang eins und wurden Meister. Nicht nur die erste Herrenmannschaft packte den Aufstieg in die Verbandsliga, auch die Damenmannschaft steigt auf. Die erste Mannschaft schaffte die Meisterschaft in der Gruppenliga und wird in der Verbandsliga vertreten sein, die zweite Mannschaft wurde Meister der Kreisoberliga Süd, darf aber als Neuner-Mannschaft nicht aufsteigen. Schließlich schafften auch zwei Jugendteams den Titelgewinn. Die A-Junioren wurden Gruppenligameister, die B-Junioren Meister der Kreisliga.

Die Party am Eiterfelder „Hain“ begann mit dem Schlusspfiff des Gruppenligaspiels der Ersten gegen FT Fulda (5:0). Ein großer Traktor zog den Karnevalswagen mit den Jugendlichen auf den Platz. Trockeneis hüllte den Wagen in Nebel. Aus den Boxen dröhnte laute Partymusik. „Der Zug ... der Zug, der Zug hat keine Bremse ...“, dies stand auch auf den Plaketten geschrieben, die am Wagen angebracht waren.

Vor dem Festzelt stoppte der Trecker, alle Spielerinnen und Spieler stiegen ab, bildeten ein Spalier und bekamen vom Vorsitzenden Volker Hilpert eine Medaille überreicht. „Fünf Meisterschaften, das hat es in der über 100-jährigen Vereinsgeschichte noch nicht gegeben“, sagt der Verantwortliche nicht ohne Stolz. Überdies sind in den beiden vergangenen Jahren mehr als 100 neue Mitglieder in den Verein eingetreten. „Wir haben fast alle Jahrgangsstufen besetzt, das macht uns stark.“ Schon in dieser Woche sollen die ersten Zugänge für die erste Herrenmannschaft für die Verbandsliga-Saison bekannt gegeben werden.

SG Niederaula II

Wird Trainer in Kerspenhausen: Hohe Lufts Enis Veapi übernimmt in der nächsten Saison die SG Niederaula/Kerspenhausen II. © Friedhelm Eyert

Die zweite Mannschaft der SG Niederaula/Kerspenhausen hat einen neuen Trainer. Für Henning Rös, der in der kommenden Saison eine Pause einlegt, wird Enis Veapi, Bruder von Ernest Veapi, dem Trainer der Ersten, das A-Ligateam übernehmen. Unterstützung erhält Enis Veapi, der zuletzt Hohe Luft coachte, von Niederaulas Daniel Orth, der als Bindeglied zwischen erster und zweiter Mannschaft fungieren soll. Niederaula/Kerspenhausen II spielt vornehmlich in Kerspenhausen, das vom 23. bis zum 25. Juni sein 100-jähriges Jubiläum mit einem Festwochenende begeht.

Winter beendet Karriere

Am Sonntag endete im Hünfelder Stadtteil Roßbach eine Ära. Christian Winter, Stürmer des A-Ligisten Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain, beendete seine aktive Karriere. Trotz seiner 42 Jahre schoss er in dieser Saison noch 21 Treffer für seinen Verein, war damit der beste Torschütze. Auch in Roßbach brachte er sein Team in Führung, die SG musste aber noch zwei Treffer zur 1:2-Niederlage hinnehmen. Winters 35-jährige Karriere begann einst bei der Spielvereinigung und führte in der Jugend über die Hessen und Borussia Fulda.

Karriereende: Christian Winter beendete am Sonntag seine Laufbahn, hängt aber die Schuhe noch nicht ganz an den berühmten Nagel. © Friedhelm Eyert

In der Domstadt schaffte er auf Anhieb den Sprung in die erste Mannschaft und spielte hier bis zur Regionalliga, ehe er nach Asbach wechselte, wo er ebenfalls noch einmal Hessenliga spielte.

Er kehrte zurück zur Hessen/SpVgg. Spielertrainer war er später in Wildeck. Für eine Halbserie holte ihn Christian Kirbus noch nach Eichenzell, ehe er nach Schenklengsfeld ging, wo er auch wohnt. So ganz beendet er seine Karriere nicht – Winter wird Co-Trainer der B-Junioren Eitratals bleiben, bei denen sein Sohn Joshua spielt. (Hartmut Wenzel)