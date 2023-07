Tore, Türme und Titel

Teilen

Hartmut Wenzel © Ludger Konopka

Groundhopper sind Menschen, die Fußballspiele und vor allen Dingen Sportplätze und Stadien sammeln wie andere Briefmarken. Als solcher ist auch Jonas Schulte unterwegs.

Hersfeld-Rotenburg - Ihn interessieren weniger die großen Stadien der Bundesliga, sondern vielmehr die Amateursportplätze – dort wo der Fußball noch etwas Ursprüngliches hat.

Besonders die Region Ost- und Nordhessen hat es ihm angetan. Denn gleich auf zwei Sportplätzen im Kreisgebiet ist er am Anfang dieser Woche gesichtet worden. Und zwar bei den Pokalspielen in Niederaula gegen Aulatal und in Mansbach beim Spiel Hohenroda gegen Gudegrund. Zwei absolut lohnenswerte Ziele, schreibt er auf Instagram auf groundblogging.de. Der Rahmen des Niederaulaer Spiels sei liebevoll gestaltet. Besonders die Currywurst hat es ihm angetan. Dass Niederaulas Bürgermeister Thomas Rohrbach den Zuschauern aus dem Verkaufswagen das Bier reichte, fand er besonders erwähnenswert. „Ein Besuch in Niederaula ist ein Gewinn auf der ganzen Linie“, schreibt er. Bei einer kurzen Gewitterunterbrechung gelang ihm ein einzigartiges Foto mit Regenbogen über dem Sportplatz.

Die Niederaulaer freuen sich im Übrigen noch auf einen weiteren Pokalfight. Am Mittwoch, 9. August (18.45 Uhr), kommt Hessenligist SV Steinbach in der ersten Runde des Verbandspokals nach Niederaula. Sollte das Spiel vielleicht nicht so gut sein – die Currywurst wird auf jeden Fall wieder schmecken.

Auch für das Spiel in Mansbach hatte er nur lobende Worte übrig. Das schönste Tor habe er schon vor dem Anpfiff gesehen – das Eingangstor zur „Grasburgkampfbahn“ mit dem Feuerwehrturm und dem Wetterhahn obenauf suche seinesgleichen. Vom dramatischen Pokalfight mit seinen tollen Treffern und dem Elfmeterschießen war er total begeistert. Nur dass die Mansbacher mangels Zuschauern den Grill nicht anzündeten hat ihn gestört. Dafür hat ihm das frisch gezapfte Bier geschmeckt.

Am heutigen Samstag ist es soweit: Die Fußball-Hessenliga legt eine Woche vor den unteren Klassen ihren üblichen Serien-Frühstart hin. Gleich zum Auftakt gibt es das Hünfelder Derby in der Rhönkampfbahn – HSV gegen Steinbach. Über das Ergebnis hinaus sind wir gespannt, wer aus dem Raum Hersfeld Berücksichtigung in der Startaufstellung findet. Schafft es Dominik Oelschläger, der in den Tests auf der für ihn ungewohnten Außenverteidigerposition zu finden war? Oder beispielsweise Marlon Weitz, Philipp Prokopenko, Alexander von Butler, Maximilian Scholz. Gesetzt sein könnten Leon Zöll auf Hünfelder sowie Tom Wiegand auf Steinbacher Seite – wir sind gespannt.

Nach langer Zeit haben wir uns wieder an eine Sonderbeilage zum Serienstart im Fußball gewagt. „Uffem Platz“ so der Titel dieses Journals, das am Freitag, 4. August, erscheint. Vorschauen, Aufstellungen und erste Spieltage von der Regionalliga bis zur Kreisoberliga sind darin zu finden. Informationen, die ein Muss für Fußballfans aus der Region sind.

Die Motorsportfreunde fiebern dem 12. August entgegen. Dann startet auf dem Gelände des MSC Bad Hersfeld das internationale Grasbahnrennen unter Flutlicht – diesmal mit der Europameisterschaft der Gespanne als Highlight. Die Entscheidung im vergangenen Jahr, als der Sieger erst in der letzten Runde ermittelt wurde, zeigt, wie spannend dieser Sport sein kann. (Hartmut Wenzel)

Angenehmes Wochenende