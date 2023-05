Gemeinde-Derby endet mit 0:0

Tanz mit dem Ball: Fabian Koch bringt, verfolgt von Niederjossas Sascha Wahl, das Leder unter Kontrolle. © Friedhelm Eyert

Hersfeld - Rotenburg - Während Tabellenführer SG Neuenstein in Burghaun seine Hausaufgaben machte, patzte Verfolger FSG Bebra beim 2:2 bei der FSG Hohenroda. Der ESV Weiterode unterlag bereits bei der Steinbacher II und ist damit seine Verfolgerrolle wohl endgültig los.

SV Steinbach II - ESV Weiterode 4:2 (2:1). Nach gutem Beginn der Heimelf ging der Gast dann überraschend in Führung. Danach tat sich auf beiden Seiten wenig, ehe die Gastgeber besser in Fahrt kamen und einen Zwei-Tore-Vorsprung herausschossen. Weiterode bekam dann wieder etwas Oberwasser und zum Anschluss, doch Steinbach legte noch mal nach und stand dann bis zum Schluss sicher.

Tore: 0:1 Laurenz Hirschfeld (8.), 1:1 Mirco Bott (30.), 2:1 Petr Kvaca (43.), 3:1 Michael Wiegand (61.), 3:2 Sven Wrzos (65.), 4:2 Jonas Krimmel (84.).

SG Gudegrund - FV Friedlos 0:0 (0:0). Die Zuschauer in Niedergude bekamen ein typisches Null-Null-Spiel geboten. „Schiedlich, friedlich mit Nutzen für keinem“, bezeichnete Gudegrunds Sprecher Jürgen Auf der Landwehr den Spielausgang. Im ersten Spielabschnitt scheiterte Maurice Siepl an Fridlos‘Keeper Michal Sokolinicki, auf der Gegenseite verhinderte Bastian Nöding in höchster Not den Rückstand. Nach der Pause war ein Eckball von Siepl auf die Latte die einzige nennenswerte Aktion. Keeper David Vanlandingham hielt schließlich den Punkt für die Gudefelder fest. Rote Karte: Merlin Rettig (87., SG).

SG Niederaula/Kerspenhausen - SG Niederjossa/Breitenbach 0:0 (0:0). Auch in Niederaula gab es keine Tore zu bejubeln. Zwar hatten die Platzherren deutlich mehr Ballbesitz und auch ein entsprechendes Chancenplus, doch Tore wollten, wie auch auf der Gegenseite, allerdings bei nur wenigen Möglichkeiten, fallen.

SG Friedewald/Ausbach - SG Wildeck 4:1 (1:0). Die Heimmannschaft hatte die erste Hälfte komplett im Griff, versäumte es aber nach der schnellen Führung nachzulegen. Steven Seiler nutzte nach der Pause die erste Möglichkeit der Wildecker zum Gleichstand. Danach übernahm aber Friedewald wieder das Kommando und Simon Jäger ebnete mit seinem zweiten Treffer den Weg zum Sieg. Felix Heinemann per Kopf und Leon Langhans, auf guter Vorarbeit von Silas Reinmöller, machten schließlich den Erfolg perfekt.

Tore: 1:0 Jäger (2.), 1:1 Seiler (49.), 2:1 Jäger (52.), 3:1 Heinemann (62.), 4:1 Langhans (75.).

SV Burghaun - SG Neuenstein 0:3 (0:2). „Es war ein schweres Spiel gegen eine gut eingestellte Mannschaft“, fasste Neuensteins Spielertrainer Christian Pfeiffer die Partie zusammen. Man habe zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, während der SV im Abschluss glücklos blieb. Nach dem Wechsel dominierten die Geistaler, es dauerte aber bis zur 80. Minute, ehe Moritz Würl den Deckel endgültig drauf machte.

Tore: 0:1 André Deneke (10.), 0:2 Daniel Schwarz (30.), 0:3 Würl (80.).

FSG Hohenroda - FSG Bebra 2:2 (1:1). Bereits in der Anfangsviertelstunde vergaben Josko Sut, Niklas Engel und Manuel Schmidt beste Möglichkeiten zur FSG-Führung. Praktisch aus dem Nichts erzielte Jörn Rosenthal nach einem Eckball das 1:0. Bebra blieb offensiv, zwang den Gegner zu Fehlern, wovon einen Manuel Schmidt kurz vor der Pause nutzte. Im zweiten Spielabschnitt verlegte sich die Heimelf auf Konter und versuchte es immer wieder mit langen Bällen, wobei ein Lattentreffer die einzige Ausbeute blieb. Bei den Gästen, die nun mehr Spielanteile hatten, scheiterten Tomislav Labudovic und Schmidt am Aluminium, ehe Niklas Engel endlich traf. Sut verpasste dann das 3:1, was sich rächen sollte. „Der Punktverlust ist für uns bitter. Mein Team war überlegen, hat viel investiert, sich am Ende aber nicht belohnt“, bilanzierte Bebras Trainer Andelko Urosevic.

Tore: 1:0 Rosenthal (23.), 1:1 Schmidt (44.), 1:2 Engel (79.), 2:2 Marlon Weitz (90.+1)..).

FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen - SG Haunetal 4:1 (3:1). Die FSG agierte Überlegen, hatte aber auch das Glück, direkt nach dem Ausgleich nachzulegen. Auch im zweiten Spielabschnitt war für die Gäste nichts mehr drin.

Tore: 1:0 Jonas Dittmann (23.), 1:1 Volodymyr Makovii (31.), 2:1 Fabian Fey (33., FE), 3:1 Dittmann (42.), 4:1 Burak Ilgar (70.).

Von Thomas Becker

Arm-in-Arm: Niederaulas Luis Veapi verteidigt das Spielgerät gegen Moritz Ickler. © Friedhelm Eyert