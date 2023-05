Fußball: Trainer-Dino Paco Garcia kehrt zum FSV zurück

Teilen

Nach elf Jahren zurück beim FSV Hohe Luft: Trainer Paco Garcia wechselt vom FV Friedlos zum Gruppenliga-Absteiger. © Friedhelm Eyert

Der FSV Hohe Luft hat einen neuen „alten“ Trainer verpflichtet: Paco Garcia kommt zur nächsten Saison nach elf Jahren vom FV Friedlos zurück.

FSV Hohe Luft

Die Rückkehr ist beschlossene Sache: Francesco „Paco“ Garcia wird in der kommenden Saison den FSV Hohe Luft in der Fußball-Kreisoberliga trainieren. Dort wird er Nachfolger von Enis Veapi, der beim FSV im November auf Waldemar Hafner folgte. Garcia hat eine Knie-OP mit anschließender Reha hinter sich und hat dort stark abgenommen. „Ich will fit sein für den neuen Job“, sagt er.

Mit Garcia wird Jens Schaefer als Trainer der zweiten Mannschaft in der A-Liga zum FSV kommen. Diese Personalie ist naheliegend, ist doch Jens Schaefer der Bruder des Hohe Lufter Vorsitzenden Dirk Schaefer. Die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass auch ein Großteil der Friedloser Mannschaft, die Rede ist von neun Spielern, wechselt. Darunter sollen Akteure Spieler wie Felix Goßmann sein, der wohl auch Co-Trainer werden soll.

Garcia will dieses Gerücht nicht bestätigen. Vielmehr will er erst mit Friedlos den Klassenerhalt in trockene Tücher packen: „Dann habe ich alles erreicht, was mit dem FV möglich ist.“ Am kommenden Freitag steht ein entscheidendes Spiel im Kampf um den Klassenverbleib gegen Haunetal an.

SG Eiterfeld/Leimbach

Auf den Tabellenführer der Fußball-Gruppenliga Nord wartet heute Abend eine interessante Aufgabe – ein Bonbon abseits des Liga-Alltags. Im Halbfinale des Kreispokals Lauterbach-Hünfeld treffen die Eiterfelder ab 19 Uhr am Hain auf den Spitzenreiter der Verbandsliga Nord, Hünfelder SV.

„Von der Trainingssteuerung und Belastung her passt das Spiel natürlich nicht so gut. Aber die Jungs haben sich dieses – ich nenne es mal – Bonusspiel mit ihren guten Leistungen auch verdient. Wir wollen Hünfeld das Leben so schwer wie möglich machen“, sagt Interimstrainer Romeo Schäfer. Für Schäfer genießen die Liga und der Kampf um Meisterschaft und Aufstieg absolute Priorität. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Verfolger Freiensteinau – bei einem Spiel mehr – sechs Punkte.

Haben allen Grund zur Freude: Die Eiterfelder Fußballer sind auf dem besten Weg in die Verbandsliga. © Friedhelm Eyert

Was absolut für die Eiterfelder spricht: Auf den Spitzenreiter warten ausschließlich Heimspiele. „Wir werden den Teufel tun, und unser Restprogramm auf die leichte Schulter nehmen. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund“, stellt Schäfer klar.

Die Stimmung im Team wäre nach den Turbulenzen um den Rücktritt von Erfolgstrainer Ante Markesic wieder gut. Bei einem Mannschaftsabend mit Bowling in Petersberg ließen es sich die Eiterfelder Fußballer am Samstagabend nach dem wichtigen 2:1-Erfolg in Schlüchtern gut gehen.

Hünfelds Trainer Johannes Helmke bringt den Eiterfeldern viel Respekt entgegen und sieht sie als Top-Favoriten auf die Meisterschaft. „Von der Kaderstärke haben sie Verbandsliga-Niveau. Aber wir wollen natürlich ins Finale“, sagt er.

Das zweite Pokalhalbfinale bestreiten am Donnerstag (19 Uhr) Soisdorf/Rasdorf und der Hessenligist SV Steinbach.

Steinbach-Transfer

Fünfter Neuzugang für den SV Steinbach: Mit dem 20-jährigen Maximilian Scholz wechselt ein weiteres Talent in den Mühlengrund. Aktuell gehört Scholz zum U23-Kader der SG Barockstadt. Der Linksfuß wohnt in Kerspenhausen und macht zurzeit eine Ausbildung bei der Bundespolizei. Vor seinem Wechsel in die Senioren spielte er unter anderem für die U17 von Viktoria Fulda, die U19 der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und war auf dem Sprung in die Hessenauswahl.

SG Heenes/Kalkobes

Einen Trainerwechsel wird es im Sommer auch beim A-Ligisten SG Heenes/Kalkobes geben. Andreas Kurz wird den Verein aus beruflichen Gründen verlassen. Er geht für einige Zeit nach Amerika. „Es ist sehr schade, wir hätten mit Andy gerne weiter zusammen gearbeitet“, sagt Martin Heyer aus der Führung der Spielgemeinschaft.

In Nicolas Champagne hat die SG allerdings einen Nachfolger auf der Position des Spielertrainers gefunden. „Wir hoffen auf ein paar Tore von ihm“, sagt Heyer. (Hartmut Wenzel und Sascha Herrmann)