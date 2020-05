Trainer Jan Pantowski und Eishockey-Jugend Kassel gehen getrennte Wege

Aus für Coach mit Perspektive

Im vergangenen Winter: Jan Pantkowski macht Video-Aufnahmen bei einem Huskies-Spiel.

Er ist in Kassel geboren, hat hier als Knirps das Eishockeyspielen gelernt, neben acht anderen Trikots auch das von EJK und Huskies getragen. Er hat hier sein Wissen an die Jüngsten weitergeben, hat bei Tim Kehler hospitiert und war in der vergangenen Saison nicht nur Videocoach der Huskies. Doch damit ist nun Schluss, nach Torwart Mirko (21), dem künftigen Düsseldorfer DEL-Torwart wird nun auch Jan Pantkowski Nordhessen zunächst verlassen.